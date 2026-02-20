Disponibilizări masive la Nestlé. 16.000 de oameni pe care să își piardă locurile de muncă în întreaga lume

Industria alimentară globală este lovită de un nou val de restructurări. Nestlé, cel mai mare grup alimentar din lume, a confirmat că va elimina aproximativ 16.000 de locuri de muncă la nivel mondial. Decizia face parte dintr-un amplu proces de reorganizare, menit să aducă economii de miliarde și să îmbunătățească profitabilitatea companiei în anii următori.

Nestlé face disponibilizări, peste 16.000 de oameni rămân fără locuri de muncă

Compania își concentrează activitatea pe patru domenii cheie: cafea, hrană pentru animale, nutriție și sănătate, dar și produse alimentare și gustări. Directorul general, Pilipp Navratil, urmărește să simplifice structura și valorile sinergiilor interne. Până acum, compania era organizată în principal pe regiuni geografice, având șase unități strategice de afaceri și trei segmente gestionate global, printre ele se numără Nespresso, Health Science și divizia de apă, scoasă la vânzare, relatează Ziarul Românesc.

Planul anunțat de director prevede și majorarea bugetului pentru marketing și dezvoltare de produse noi. Fondurile necesare vor proveni din economiile generate prin reducerea personalului. La scurt timp după preluarea funcției, în luna octombrie, acesta anunțase deja intenția de a opera concedieri masive.

În următorii doi ani vor fi desființate aproximativ 16.000 de posturi, ceea ce reprezintă 6% din totalul angajaților grupului la nivel global. Până la finalul anului 2027, măsurile de restructurare ar trebui să genereze economii anuale de circa un miliard de franci elvețieni.

Potrivit companiei, aproximativ o cincime din planul de restructurare a fost deja implementată. Procesul continuă în perioada următoare, într-un context economic global marcat de presiuni asupra costurilor și de nevoia companiilor mari de a-și adapta rapid strategiile.

