Prima pagină » Știri externe » Disponibilizări masive la Nestlé. 16.000 de oameni pe care să își piardă locurile de muncă în întreaga lume

Disponibilizări masive la Nestlé. 16.000 de oameni pe care să își piardă locurile de muncă în întreaga lume

20 feb. 2026, 17:37, Știri externe
Disponibilizări masive la Nestlé. 16.000 de oameni pe care să își piardă locurile de muncă în întreaga lume

Industria alimentară globală este lovită de un nou val de restructurări. Nestlé, cel mai mare grup alimentar din lume, a confirmat că va elimina aproximativ 16.000 de locuri de muncă la nivel mondial. Decizia face parte dintr-un amplu proces de reorganizare, menit să aducă economii de miliarde și să îmbunătățească profitabilitatea companiei în anii următori.

Nestlé face disponibilizări, peste 16.000 de oameni rămân fără locuri de muncă

Compania își concentrează activitatea pe patru domenii cheie: cafea, hrană pentru animale, nutriție și sănătate, dar și produse alimentare și gustări. Directorul general, Pilipp Navratil, urmărește să simplifice structura și valorile sinergiilor interne. Până acum, compania era organizată în principal pe regiuni geografice, având șase unități strategice de afaceri și trei segmente gestionate global, printre ele se numără Nespresso, Health Science și divizia de apă, scoasă la vânzare, relatează Ziarul Românesc.

Planul anunțat de director prevede și majorarea bugetului pentru marketing și dezvoltare de produse noi. Fondurile necesare vor proveni din economiile generate prin reducerea personalului. La scurt timp după preluarea funcției, în luna octombrie, acesta anunțase deja intenția de a opera concedieri masive.

În următorii doi ani vor fi desființate aproximativ 16.000 de posturi, ceea ce reprezintă 6% din totalul angajaților grupului la nivel global. Până la finalul anului 2027, măsurile de restructurare ar trebui să genereze economii anuale de circa un miliard de franci elvețieni.

Potrivit companiei, aproximativ o cincime din planul de restructurare a fost deja implementată. Procesul continuă în perioada următoare, într-un context economic global marcat de presiuni asupra costurilor și de nevoia companiilor mari de a-și adapta rapid strategiile.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

PACE ÎN UCRAINA WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia / Kievul respinge informațiile
18:12
WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia / Kievul respinge informațiile
FLASH NEWS Lovitură de teatru în SUA. Curtea Supremă americană desființează majoritatea tarifelor vamale ale lui Trump. Ce urmează
18:07
Lovitură de teatru în SUA. Curtea Supremă americană desființează majoritatea tarifelor vamale ale lui Trump. Ce urmează
EDUCAȚIE Merită să mai urmezi studii superioare în 2026? Mulți tineri iau în considerare să nu se mai înscrie la universități. Care sunt motivele
17:59
Merită să mai urmezi studii superioare în 2026? Mulți tineri iau în considerare să nu se mai înscrie la universități. Care sunt motivele
MILITAR Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat masiv trupe și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend. Ce spune Trump
16:14
Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat masiv trupe și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend. Ce spune Trump
CONTROVERSĂ Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba
15:01
Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba
FLASH NEWS Trump vrea un internet fără filtre pentru europeni. Noul site lansat de Washington provoacă îngrijorări la Bruxelles
14:11
Trump vrea un internet fără filtre pentru europeni. Noul site lansat de Washington provoacă îngrijorări la Bruxelles
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Digi24
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
Cancan.ro
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Click
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
Digi24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Iată cum forma fizică te ajută să rămâi calm!
SPORT S-a stabilit cine va fi la centru la derby-ul Rapid – Dinamo! Avem declarațiile celor doi antrenori
18:20
S-a stabilit cine va fi la centru la derby-ul Rapid – Dinamo! Avem declarațiile celor doi antrenori
AFACERI Castravetele, principala legumă exportată de România în 2025: circa 50.000 de tone, peste granite. Care sunt cele mai mari piețe
18:04
Castravetele, principala legumă exportată de România în 2025: circa 50.000 de tone, peste granite. Care sunt cele mai mari piețe
NEWS ALERT Nicușor Dan, mesaj după Consiliul pentru Pace: „România își reafirmă angajamentul pentru cooperarea cu SUA”
18:00
Nicușor Dan, mesaj după Consiliul pentru Pace: „România își reafirmă angajamentul pentru cooperarea cu SUA”
FLASH NEWS Curțile de Apel din România îi cer lui Nicușor Dan să întoarcă în Parlament legea privind pensiile magistraților: „Justiția riscă un colaps sistemic”
17:30
Curțile de Apel din România îi cer lui Nicușor Dan să întoarcă în Parlament legea privind pensiile magistraților: „Justiția riscă un colaps sistemic”

Cele mai noi

Trimite acest link pe