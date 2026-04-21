Enza, Nașa din Sicilia. Cum a schimbat o croitoreasă iscusită soarta unui sat uitat de lume

Rene Pârșan
Enza poate fi considerată o Nașă din Sicilia. Ea nu este un personaj de carton, de Hollywood. Este o femeie providențială în carne și oase pentru satul său natal din insulă, Savoca.

Francis Ford Coppola a distribuit-o pe Enza Trimarchi ca figurantă în „Nașul” în 1971. Croitoreasa de 22 de ani nu avea nicio idee că lua parte la ceva ce avea să-i schimbe orașul natal. Și să-l definească timp de decenii. După mai bine de 50 de ani, destinul Savoca, unde locuiesc mai puțin de 100 de oameni, rămâne strâns legat de film. Dintre locațiile siciliene folosite pentru exilul lui Michael Corleone, este cea mai vizitată, conform CNN.

Trimarchi a apărut într-o secvență siciliană cheie: nunta șefului mafiot Michael Corleone și a Apolloniei Vitelli. A fost filmată în satul de pe deal, Savoca. Pentru Enza, sosirea lui Coppola și a lui Al Pacino a marcat sfârșitul adolescenței într-un loc unde viața nu se schimbase de secole.

Croitoreasa cea iscusită

„Am fost abordată de unul dintre membrii echipei lui Coppola care m-a întrebat dacă vreau să lucrez”, a declarat Trimarchi, acum în vârstă de 76 de ani, pentru CNN.

„Atâția oameni din toată provincia veniseră să fie selectați. Eram entuziastă, atât de tânără. Nu era nimic în Savoca, nu aveam apă curentă și beam apa de ploaie a cisternei. Nici măcar nu aveam televizor.”

Turul „Il Padrino”

Înconjurat de plantații de citrice și măslini, Savoca primește acum un număr mare de excursioniști între aprilie și octombrie. Pasagerii de croazieră care sosesc în portul sicilian Messina participă adesea la tururile ghidate „Il Padrino”. Acestea includ micuța așezare, precum și Castello Degli Schiavi din apropiere, o vilă din secolul al XIX-lea din apropierea orașului Fiumefreddo, unde a stat personajul lui Pacino.

Savoca, reinventată de Nașul

Trimarchi spune că uneori este rugată de operatorii turistici să se întâlnească cu vizitatori, să dea autografe și să vorbească despre film.

„Poate fi epuizant și o fac gratuit, în timp ce atât de mulți alți oameni, tot din acest sat, au câștigat o grămadă de bani datorită filmului «Nașul»”, a spus ea.

Drumul cununiei

Moștenirea filmului este cel mai vizibilă de-a lungul traseului de la biserică la piața principală. Vizitatorii fac fotografii recreând scene din secvența nunții, și la Bar Vitelli, unde Michael Corleone o cere în căsătorie pe Apollonia.

Localnicii observă că Savoca avea un turism limitat chiar și înainte de film, în mare parte din zonele de coastă apropiate. Dar spun că nu era semnificativ din punct de vedere economic.

„De când au sosit navele de patrulare acum aproximativ 20 de ani, turiștii sunt copleșitori”, spune Vincenzo Pasquale, în vârstă de 72 de ani. El a fost distribuit ca figurant la vârsta de 18 ani pentru a juca rolul unuia dintre fiii signorului Vitelli, proprietarul Barului Vitelli.

„În unele zile străzile sunt aglomerate și trebuie să claxonez ca să trec cu mașina. Unii se enervează.”

Trimarchi își amintește cum Coppola era pofticios, mâncând până la 10 granita, un desert sicilian făcut din gheață zdrobită, alături de o prăjitură zuccarata acoperită cu zahăr.

„Îi plăceau la nebunie, cred că nu mai gustase niciodată una sau poate că îi dădeau alinare de la căldură”, a spus ea.

Granita, își amintește ea, era făcută cu apă din aceeași fântână care alimenta satul și producția filmului.

Maria D’Arrigo, mama din răniților

Înainte de lansarea filmului, Bar Vitelli era cunoscut local sub un alt nume și era condus de Maria D’Arrigo, o locuitoare a satului care, potrivit istoricului local Salvatore Coglitore, găzduia adesea actorii și echipa de filmare după zile întregi de filmări.

„Le servea brânză proaspătă tumà cu salam făcut cu carne locală, vinete și roșii în ulei de măsline și vinul casei”, a declarat Coglitore pentru CNN.

„Nu a vrut niciodată să fie plătită. Atunci când Coppola i-a oferit un cec în alb la sfârșitul filmărilor, ea l-a rupt în bucăți spunând că a făcut-o pentru satul ei.”

