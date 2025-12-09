Este panică printre miile de angajați ai Primăriei Capitalei, după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru funcția de primar general. Ciucu a fost susținut de Ilie Bolojan – premierul austerității și politicianul care vrea să taie în carne vie. Surse administrative au precizat pentru Gândul că oamenii din PMB se tem pentru funcțiile lor și cred că noul edil va dori o reorganizare a Municipalității. Liderul de sindicat al PMB a declarat pentru Gândul că se așteaptă la o reorganizare, dar „nu la abuzuri”.

Încă de luni dimineață, pe holurile și prin birourile Primăriei Capitalei, angajații se întrebau ce va avea de gând noul edil Ciprian Ciucu.

Cine e în plus și cine nu?

„Oamenii se tem să nu fie dați afară. Ciprian Ciucu nu a concediat angajați la Primăria Sectorului 6 însă teama vine din faptul că este omul lui Ilie Bolojan. Iar premierul a dat deja semne că acolo unde nu este nevoie de oameni se va renunța la ei. Problema este că e posibil să se ajungă la abuzuri, în sensul că e foarte greu de stabilit cine este indispensabil, sau cine trebuie să plece”, au precizat surse administrative în exclusivitate pentru Gândul.

Duminică, în ziua alegerilor, surse guvernamentale precizau pentru Gândul că premierul ar avea deja o teorie legată de subțierea aparatului bugetar din administrație.

„Nu trebuie să dăm oameni afară din administrație, dar dacă sunt în plus, trebuie să plece. Asta înseamnă bani mai mulți pentru pasaje”, este viziunea lui Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: „Toate domeniile trebuie să fie parte a acestui efort”

De altfel, Ilie Bolojan a precizat recent că reducerea personalului din aparatul central și local ar urma să fie de aproximativ 10% în zona administrativă. Declarația lui Bolojan vine în contextul în care, cu puțin timp în urmă, se vorbea că, la concedieri erau câteva excepții, cum ar fi Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Ministerul Sănătății și Ministerul Educației.

În ceea ce privește Primăria Capitalei, liderul de sindicat al acestei instituții se așteaptă la o reorganizare.

Lider de sindicat: „Sper să nu se facă abuzuri”

„Evident că noul primar va veni cu un plan de reorganizare. Există această discuție de multă vreme în Primăria Capitalei. Se discută și de o comasare de instituții, de birouri, care, evident, pot include și reducerea de personal. Dar eu sper să nu se facă abuzuri, și nu cred că se vor face. Iar orice decizie trebuie luată cu consultarea partenerului social. Sperăm ca domnul Ciprian Ciucu să poarte un dialog cu noi, nu cum făcea fostul primar, care acum este președintele țării, și care nu a avut absolut deloc un dialog cu noi”, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, Dumitru Gherdan, lider de sindicat PMB.

Potrivit lui Gherdan, în Primăria Capitalei (aparatul executiv plus instituțiile subordonate) lucrează aproximativ 4.300 de oameni.

În ceea ce-l privește pe Ciprian Ciucu, acesta a câștigat alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei cu peste 36% din voturi și a fost susținut, oficial, de către premierul Ilie Bolojan – liderul Partidului Național Liberal.

