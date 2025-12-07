Anunțul concedierilor din administrație nu mai reprezintă o surpriză în mandatul Guvernului Bolojan, premierul vorbind de mai multe ori despre „subțierea” aparatului bugetar. Surse guvernamentale au precizat însă pentru Gândul, în contextul unei discuții pee această temă „că nu trebuie să dăm oameni afară din administrație, dar dacă sunt în plus, trebuie să plece. Asta înseamnă bani mai mulți pentru pasaje.”

Premierul Ilie Bolojan anunță că reforma din adiminstrația locală și centrală trebuie aplicată cât mai repede. Începând cu 2026, vor fi implementate mai multe concedieri în aparatul de stat, iar sănatatea și educația au fost incluse pe ceea ce premierul a numit „lista neagră” a instituțiilor vizate de reforma personalului.

Ilie Bolojan a explicat, vineri, la Radio Europa Liberă, că măsura face parte din efortul Guvernului de a sprijini deficitul bugetar și de a reduce pierderea banilor din PNRR.

Bolojan: „Toate domeniile trebuie să fie parte a acestui efort”

Oficialul a adăugat că reducerea personalului din aparatul central și local ar urma să fie de aproximativ 10% în zona administrativă. Declarația lui Bolojan vine în contextul în care, cu puțin timp în urmă, se vorbea că, la concedieri erau câteva excepții, cum ar fi Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Ministerul Sănătății și Ministerul Educației.

