Experții de la Protecție Antiexplozivă fac cercetări la locul dezastrului din cartierul Rahova, pentru a stabili cauza deflagrației

INSEMEX Petroșani a trimis în urmă cu puțin timp o echipă în zona unde s-a întâmplat explozia din Capitală, pentru a face verificări la fața locului, urmând a fi făcută expertiza pentru a se afla cauza exploziei.

Specialiștii din cadrul echipei INSEMEX vor face cercetări la locul unde s-a întâmplat explozia din cartierul Rahova, în urma căreia trei persoane au murit, alte 13 au fost rănite și zeci de locuințe au fost distruse, inclusiv o școală din zonă.

Experții vor peria întreg perimetrul exploziei și vor strânge toate probele necesare expertizei.

Control al ANRE la Distrigaz

ANRE a anunțat că face vineri, un control la Distrigaz Sud Reţele pentru a verifica dacă intervenţia la blocul afectat de o explozie, în Secrorul 5 al Capitalei, a respectat prevederile legale, dar şi la firmele care au verificat echipamentele care consumă gaze.

Alimentarea cu gaze fusese sistată, joi, de operatorul de distribuţie, în urma unei sesizări, şi fusese pus sigiliu, dar vineri, cu puţin înainte de explozie, în urma unei noi sesizări, s-a constatat că sigiliul era rupt.

”Preşedintele ANRE, George Niculescu, a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Reţele pentru a verifica dacă modalitatea de acţiune/intervenţie a operatorului de distribuţie a respectat prevederile legale, precum şi asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum. Echipele de control se află pe teren în acest moment”, a transmis, vineri, ANRE.

Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei din Rahova

Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei dintr-un bloc din Sectorul 5, soldată cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 13, precum şi cu avarierea gravă a construcţiei.

În cauză sunt efectuate cercetări în rem pentru distrugere din culpă prev. de art. 255 alin. 1 şi 2 Cod penal.

Articolul invocat se referă la distrugerea din culpă şi conţine următoarele prevederi: ”(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparţine făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârşită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă; (2) Dacă faptele au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani”.