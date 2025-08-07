Explozia de la Cugir, care a distrus aproape 130.000 de cartușe pregătite pentru export, comparată cu sabotajele GRU din Bulgaria

Incendiul urmat de explozii de la Uzina Mecanică Cugir este comparat de publicația bulgară Sega cu atacurile de sabotaj puse pe seama serviciilor secrete ruse GRU în Bulgaria. Ministrul Economiei, Radu Miruță, nu exclude ipoteza unui sabotaj și spune că „toate variantele sunt pe masă”.

Incidentul de la Uzina Mecanică Cugir, unde un incendiu urmat de explozii a distrus sâmbătă aproximativ 130.000 de cartușe pregătite pentru export, este comparat de presa bulgară cu o serie de acte de sabotaj comise în ultimul deceniu în Bulgaria.

Potrivit publicației Sega, modelul incidentului de la Cugir seamănă izbitor cu metodele utilizate de agenții serviciului secret militar rus GRU în țara vecină.

„Incendiul de la fabrica de armament din România amintește de sabotajul GRU din Bulgaria”, notează Sega, care amintește de seria de explozii și incendii produse între 2011 și 2023 în depozite și fabrici de armament bulgare.

Serviciile secrete ruse, implicate în atacuri similare în Bulgaria

Potrivit Sega, dar și investigațiilor publicate de site-ul BIRD, agenți ai Unității 29155 din cadrul GRU au folosit teritoriul Bulgariei ca bază operațională pentru sabotaje în Balcani.

Printre acțiunile atribuite acestora se numără explozia de la fabrica militară din Sopot, tentative de asasinat asupra unor cetățeni bulgari cu substanța „Novichok” și detonarea unor depozite de armament destinate Ucrainei.

Emilian Gebrev, un influent comerciant de arme din Bulgaria, care a supraviețuit două tentative de asasinat, a declarat pentru Pravda că Rusia duce o campanie susținută de sabotaje menită să afecteze fluxul de arme către Ucraina. El susține că sabotori ruși au atacat de mai multe ori depozitele companiei sale, EMKO, care produce muniție de tip sovietic livrată Kievului.

„Nu a existat absolut niciun rezultat în niciunul dintre cele peste o duzină de cazuri care implică acte teroriste rusești și rețele de spionaj în Bulgaria. Toate anchetele au fost fie oprite, fie blocate, și niciuna nu a ajuns în instanță”, a acuzat Gebrev.

Ministrul Economiei: „Toate variantele sunt pe masă”

În România, incidentul de la Cugir a avut loc într-o hală unde erau depozitate aproximativ 400.000 de cartușe de calibrul 14/5, în valoare de circa 5 milioane de euro. Inspectoratul de Poliție Județean Alba a anunțat că 130.000 de cartușe au fost complet distruse, iar restul este posibil să fi fost compromise.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, nu a exclus posibilitatea unui sabotaj. „Toate variantele sunt pe masă”, a declarat acesta. Într-o postare pe Facebook, ministrul a precizat că așteaptă rezultatele expertizei de la criminaliști și din partea structurilor speciale ale statului.

„Sunt luate în calcul toate variantele, aștept rezultatele analizei laboratorului de criminalistică și rezultatul investigațiilor structurilor speciale ale statului care sunt responsabile cu securitatea unei fabrici cu un astfel de profil: arme și muniție”, a scris Miruță.

Măsuri suplimentare de securitate anunțate

Poliția Română a anunțat că a fost deschis un dosar penal și că au fost ridicate camerele de supraveghere, documente și au fost audiați angajați ai fabricii. La fața locului au fost trimiși experți ai Institutului Național de Criminalistică.

În urma incidentului, Ministerul Economiei a impus o nouă măsură de securitate: orice persoană care va intra într-o fabrică de armament sau într-un depozit de muniție din România va trebui autorizată direct la nivelul ministerului.

Citește mai mult pe acest subiect:

Incendiu la hala unei fabrici de ARME din localitatea Cugir: Nu au fost raportate victime

Parchetul a deschis un DOSAR penal pentru distrugere din culpă în urma exploziei de la Uzina Mecanică din Cugir

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, nu exclude un act de sabotaj în cazul incendiului izbucnit la Uzina Mecanică Cugir

Ministrul Sănătății îi solicită DEMISIA șefului Centrului de Arși Grav de la Spitalul Floreasca, după descoperirea focarului de Candida auris