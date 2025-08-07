Prima pagină » Actualitate » Explozia de la Cugir, care a distrus aproape 130.000 de cartușe pregătite pentru export, comparată cu sabotajele GRU din Bulgaria

Explozia de la Cugir, care a distrus aproape 130.000 de cartușe pregătite pentru export, comparată cu sabotajele GRU din Bulgaria

Denis Andrei
07 aug. 2025, 08:38, Actualitate
Explozia de la Cugir, care a distrus aproape 130.000 de cartușe pregătite pentru export, comparată cu sabotajele GRU din Bulgaria
Foto: Profimedia images

Incendiul urmat de explozii de la Uzina Mecanică Cugir este comparat de publicația bulgară Sega cu atacurile de sabotaj puse pe seama serviciilor secrete ruse GRU în Bulgaria. Ministrul Economiei, Radu Miruță, nu exclude ipoteza unui sabotaj și spune că „toate variantele sunt pe masă”.

Incidentul de la Uzina Mecanică Cugir, unde un incendiu urmat de explozii a distrus sâmbătă aproximativ 130.000 de cartușe pregătite pentru export, este comparat de presa bulgară cu o serie de acte de sabotaj comise în ultimul deceniu în Bulgaria.

Potrivit publicației Sega, modelul incidentului de la Cugir seamănă izbitor cu metodele utilizate de agenții serviciului secret militar rus GRU în țara vecină.

„Incendiul de la fabrica de armament din România amintește de sabotajul GRU din Bulgaria”, notează Sega, care amintește de seria de explozii și incendii produse între 2011 și 2023 în depozite și fabrici de armament bulgare.

Serviciile secrete ruse, implicate în atacuri similare în Bulgaria

Potrivit Sega, dar și investigațiilor publicate de site-ul BIRD, agenți ai Unității 29155 din cadrul GRU au folosit teritoriul Bulgariei ca bază operațională pentru sabotaje în Balcani.

Printre acțiunile atribuite acestora se numără explozia de la fabrica militară din Sopot, tentative de asasinat asupra unor cetățeni bulgari cu substanța „Novichok” și detonarea unor depozite de armament destinate Ucrainei.

Emilian Gebrev, un influent comerciant de arme din Bulgaria, care a supraviețuit două tentative de asasinat, a declarat pentru Pravda că Rusia duce o campanie susținută de sabotaje menită să afecteze fluxul de arme către Ucraina. El susține că sabotori ruși au atacat de mai multe ori depozitele companiei sale, EMKO, care produce muniție de tip sovietic livrată Kievului.

„Nu a existat absolut niciun rezultat în niciunul dintre cele peste o duzină de cazuri care implică acte teroriste rusești și rețele de spionaj în Bulgaria. Toate anchetele au fost fie oprite, fie blocate, și niciuna nu a ajuns în instanță”, a acuzat Gebrev.

Ministrul Economiei: „Toate variantele sunt pe masă”

În România, incidentul de la Cugir a avut loc într-o hală unde erau depozitate aproximativ 400.000 de cartușe de calibrul 14/5, în valoare de circa 5 milioane de euro. Inspectoratul de Poliție Județean Alba a anunțat că 130.000 de cartușe au fost complet distruse, iar restul este posibil să fi fost compromise.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, nu a exclus posibilitatea unui sabotaj. „Toate variantele sunt pe masă”, a declarat acesta. Într-o postare pe Facebook, ministrul a precizat că așteaptă rezultatele expertizei de la criminaliști și din partea structurilor speciale ale statului.

„Sunt luate în calcul toate variantele, aștept rezultatele analizei laboratorului de criminalistică și rezultatul investigațiilor structurilor speciale ale statului care sunt responsabile cu securitatea unei fabrici cu un astfel de profil: arme și muniție”, a scris Miruță.

Măsuri suplimentare de securitate anunțate

Poliția Română a anunțat că a fost deschis un dosar penal și că au fost ridicate camerele de supraveghere, documente și au fost audiați angajați ai fabricii. La fața locului au fost trimiși experți ai Institutului Național de Criminalistică.

În urma incidentului, Ministerul Economiei a impus o nouă măsură de securitate: orice persoană care va intra într-o fabrică de armament sau într-un depozit de muniție din România va trebui autorizată direct la nivelul ministerului.

Citește mai mult pe acest subiect:

Incendiu la hala unei fabrici de ARME din localitatea Cugir: Nu au fost raportate victime

Parchetul a deschis un DOSAR penal pentru distrugere din culpă în urma exploziei de la Uzina Mecanică din Cugir

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, nu exclude un act de sabotaj în cazul incendiului izbucnit la Uzina Mecanică Cugir

Ministrul Sănătății îi solicită DEMISIA șefului Centrului de Arși Grav de la Spitalul Floreasca, după descoperirea focarului de Candida auris

Citește și

ACTUALITATE ANAF, obligată de ÎCCJ să restituie OMV Petrom peste 435.000.000 de lei TVA pentru tranzacția cu petromservice. Procesul a durat 12 ani
10:12
ANAF, obligată de ÎCCJ să restituie OMV Petrom peste 435.000.000 de lei TVA pentru tranzacția cu petromservice. Procesul a durat 12 ani
ACTUALITATE Cât costa sicriul de lux „Lincoln” ales pentru trupul lui Ion Iliescu? Cu aceeași bani poți cumpăra un BMW Seria 320 din 2010
09:54
Cât costa sicriul de lux „Lincoln” ales pentru trupul lui Ion Iliescu? Cu aceeași bani poți cumpăra un BMW Seria 320 din 2010
ACTUALITATE Tragerile la LOTO de joi, 7 august 2025. Reportul la Loto 6/49 la categoria I este de peste 3,73 milioane de euro
09:17
Tragerile la LOTO de joi, 7 august 2025. Reportul la Loto 6/49 la categoria I este de peste 3,73 milioane de euro
ACTUALITATE Cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord, după valul de scumpiri din 1 august. Turiștii au crezut că este o eroare
08:53
Cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord, după valul de scumpiri din 1 august. Turiștii au crezut că este o eroare
MATERIALE din Belarus cu posibil uz militar, oprite spre Transnistria. Firma: „Suntem nevinovați”
08:52
MATERIALE din Belarus cu posibil uz militar, oprite spre Transnistria. Firma: „Suntem nevinovați”
GALERIE FOTO Gabriela Firea evocă figura lui Ion Iliescu drept simbol al PĂCII
08:29
Gabriela Firea evocă figura lui Ion Iliescu drept simbol al PĂCII
Mediafax
Există „șanse mari” să mă întâlnesc foarte curând cu Putin, spune Trump
Digi24
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări”
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Prosport.ro
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani după ce s-a despărțit de logodnic
Adevarul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai întoarce niciodată”
Mediafax
Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi. Care este programul ceremoniilor
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
Antena 3
O țară din UE a cumpărat atât de mult aur în 2025 încât acum are rezerve mai mari decât Banca Centrală Europeană
Digi24
VIDEO China a prezentat cei mai noi roboți „lupi” militari care pot ataca în „haită”
Cancan.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu. Ce lipsește de pe ea
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani! Arată fenomenal, la fel ca-n tinerețe
observatornews.ro
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"
StirileKanalD
Turistă dispărută de 5 zile pe o plajă din Kavala, Grecia. "Obiectele ei personale au rămas pe nisip"
KanalD
Steluța Rodica Coposu, sora cea mică a lui Corneliu Coposu, a murit. Era ultima rudă pe linie directă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Record de viteză: 321 km/h pe o porțiune cu limită la 120. Sancțiunile primite de șofer
Descopera.ro
Războiul feroce dus de Iliescu împotriva Regelui Mihai
Capital.ro
Florin Piersic și Iliescu, la un pas de o gafă istorică. Marele actor se rușinează și acum: De-asta e așa palid…
Evz.ro
Orașul care zboară spre stele. Cum arată nava spațială ce ar putea salva omenirea
A1
Cum arăta Ion Iliescu în tinerețe. Imagini de colecție cu regretatul Președinte al României de pe vremea studenției
Stirile Kanal D
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
Kfetele
Nina Iliescu nu este prezentă la Palatul Cotroceni. Cum și-a luat rămas bun soția lui Ion Iliescu și ce gest a făcut
RadioImpuls
Derapaj grav în fața camerelor. Afirmația Veronicăi l-a scos din sărite pe Moldo. NU o să-ți vină să crezi ce a spus! Prezentatoarea TV a fost nevoită să intervină de urgență: "Gata, vă rog!". Concurentul din Casa Iubirii, de necontrolat: "Doamne!"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, aici am făcut noi prima oară dragoste
Descopera.ro
Moartea Universului ar fi mai aproape decât credem, sugerează noi analize