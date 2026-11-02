Premierul Luca Niculescu a participat la ceremonia de semnare a documentelor prin care Ministerul Apărării din Republica Moldova devine partenerul României în cadrul proiectului SAFE – „Platforme de transport auto multifuncționale, pe roți”. Șeful Executivului de la București a subliniat „dorința fermă” a părții române de a întări și mai mult relația cu Republica Moldova în ceea ce privește securitatea și economia.

„Îmi face o mare plăcere (…) să prezentăm aici, la Palatul Victoria, o dovadă a dorinței ferme a Guvernului pe care îl conduc de a întări și mai mult relația dintre România și Republica Moldova pe două componente esențiale: securitate și economie. Oamenii de pe ambele maluri ale Prutului așteaptă de la guverne același lucru: să le asigurăm securitatea. Iar ministerele apărării din România și Republica Moldova vor deveni, în premieră, parteneri în cadrul unei achiziții în comun, derulate prin programul SAFE. Proiectul «Platforme de transport auto multifuncționale, pe roți» este inclus în planul de investiții al României pentru industria de apărare”, a declarat premierul Luca Niculescu.

Trei priorități, bifate de România

Ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, a transmis că securitatea Republicii Moldova reprezintă și securitatea României. De asemenea, el a vorbit despre importanța achizițiilor comune pe care România le derulează prin programul SAFE, împreună cu Republica Moldova.

„Trei lucruri importante despre semnificația zilnică a acestui [proiect]. Primul lucru se referă la securitate. Securitatea Republicii Moldova înseamnă și securitatea României. Împreună, domnule ministru, trebuie să lucrăm, să colaborăm pe toate planurile, de la a schimba informații, a ne dezvolta capacitățile de lucru în comun, până la a identifica amenințarea, care este aproape zilnică, reprezentată de drone. Republica Moldova și România sunt în aceeași situație. Marea Neagră este învolburată zilele acestea, de aceea colaborarea dintre noi devine extrem de importantă pe toate aceste paliere: schimb de informații și acțiune comună.

Al doilea lucru important este cel legat de leadership. Pentru că, în România, astăzi este pentru prima dată când avem conducerea unui astfel de proiect SAFE, în cadrul căruia avem achiziții comune și, efectiv, o achiziție comună pentru Republica Moldova, pentru o platformă IVECO, o platformă matură. 2.109 platforme sunt în programul de înzestrare al Armatei, iar alte 62 de platforme vor fi destinate Republicii Moldova. Asta înseamnă cooperare, interoperabilitate, înseamnă că, din punct de vedere logistic, ne putem integra mult mai bine, iar lucrurile acestea sunt benefice pentru securitatea Republicii Moldova și pentru securitatea României.

Iar al treilea lucru este faptul că exportăm. Începem să exportăm din capacitățile de producție pe care le avem deja dezvoltate în România”, a explicat ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea.

„Semnarea acordului privind furnizarea produselor platformei de transport auto multifuncționale pe roți reprezintă un nou pas în dezvoltarea parteneriatului nostru instituțional, cunoscut de-a lungul anilor. Un parteneriat care a generat realizări importante și rezultate concrete în beneficiul ambelor state și al cetățenilor noștri. Acest acord demonstrează încă o dată că relația specială dintre Republica Moldova și România se reflectă nu doar în declarații (…), ci și prin proiecte concrete”, a transmis ministrul Apărării din Republica Moldova.