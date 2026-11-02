Accident grav în județul Brașov. O persoană a murit și alta a ajuns în stare gravă la spital, după impactul dintre un autoturism și o cisternă, pe DN1

Accident mortal, luni dimineață, pe un drum național din județul Brașov. Un om a murit, iar un altul a ajuns în stare gravă la spital, după impactul violent dintre un autoturism și o cisternă, transmite realitatea.net.
Coliziunea s-a produs în apropierea localității Ucea de Jos, după ce mașina ar fi pătruns pe DN1 de pe un drum secundar fără să acorde prioritate cisternei.
Impactul a fost extrem de puternic, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu l-au putut salva pe șoferul autoturismului.
Pasagerul a fost grav rănit și a ajuns la spital.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au oferit primele informații despre împrejurările în care s-a produs tragedia.
„Primele date arată că în eveniment sunt implicate un autoturism și o autocisternă; aceasta din urmă ar fi surprins autoturismul care a pătruns pe drumul național de pe un drum secundar, iar în urma impactului conducătorul autoturismului a suferit leziuni, pentru care, din nefericire, echipajele medicale sosite la fața locului au declarat decesul. De asemenea, pasagerului din autoturism, care a fost grav rănit, i se acordă sprijin medical”, au transmis reprezentanții Poliției Brașov.
Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs coliziunea și pentru a clarifica toate circumstanțele în care o persoană și-a pierdut viața.
Accidentul grav a afectat și circulația rutieră în zonă. La momentul transmiterii informațiilor, traficul se desfășura alternativ, pe durata intervenției și a cercetărilor efectuate de polițiști.
Circulația urma să fie reluată în condiții normale după finalizarea cercetării la fața locului și îndepărtarea vehiculelor implicate în accident.
Sursa foto: ISU