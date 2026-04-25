Faimoasa insulă grecească care deține 3 dintre cele mai bune plaje din lume, în 2026. Are o temperatură de 24 grade C în mai

Trei dintre plajele acestei insule au fost nominalizate la premiile TripAdvisor, ca „Cele mai bune dintre cele mai bune plaje” pentru anul 2026, scrie Daily Express.

Grecia și-a consolidat încă o dată reputația de paradis al plajelor la nivel mondial, după ce a dominat premiile TripAdvisor Travellers’ Choice Awards 2026, patru dintre bijuteriile sale mediteraneene fiind clasate printre cele mai bune din lume. Trei dintre aceste plaje remarcabile sunt situate pe aceeași insulă, două dintre ele asigurându-și locuri râvnite în topul mondial.

Cele mai recente clasamente, bazate pe milioane de recenzii ale călătorilor, au dezvăluit că multe dintre cele mai bune plaje din lume se află în Creta, adică cea mai mare și mai populată insulă a Greciei. Interesant este că cele trei plaje premiate nu sunt răspândite pe toată insula, ci sunt concentrate în mare parte pe partea vestică a acesteia, o regiune renumită pentru unele dintre cele mai dramatice peisaje de coastă ale Mediteranei.

Situată în regiunea Chania, această parte a Cretei este cunoscută mai ales pentru apele sale turcoaz, nisipurile cu nuanțe roz pe alocuri și peisajele sălbatice, nealterate, iar toate acestea o fac un magnet pentru vizitatori.

Plaja Elafonissi

Această plajă de pe coasta de sud-vest a Cretei a ocupat locul al doilea la nivel global. Cunoscută pentru nisipurile sale distinctive cu nuanțe roz și apele turcoaz limpezi, plaja a fost lăudată de Tripadvisor ca fiind „unul dintre acele locuri pe care trebuie să le vezi ca să le crezi”.

Laguna Balos

Locul al treilea a fost ocupat de Laguna Balos, tot din Creta, consolidând reputația insulei ca destinație de plajă de prim rang.

Situată pe coasta de nord-vest a Cretei, lângă Kissamos, plaja este lăudată pentru apele sale turcoaz, nisipul alb și nuanțele vibrante de roz, provenite și de la scoicile zdrobite. Accesibilă printr-un drum de pământ accidentat sau cu feriboturile zilnice din Kissamos, oferă ape calde și puțin adânci, perfecte pentru înot.

Vizitatorilor li se recomandă să poarte încălțăminte rezistentă pentru drumeția abruptă și stâncoasă până la țărm, care durează de obicei între 20 și 30 de minute.

Plaja Falassarna

Plaja Falassarna s-a clasat pe locul 11. Situată tot pe coasta de vest, lângă Kissamos, aceasta este renumită pentru țărmurile sale largi și nisipoase și apele turcoaz cristaline și este adesea clasată printre cele mai bune din Europa. Este formată din cinci plaje consecutive, principala fiind Pachia Ammos, renumită pentru atmosfera vibrantă și apusurile de soare.

Plaja Paleokastritsa este o stațiune pitorească de pe coasta de vest a insulei Corfu, cunoscută pentru cele șase golfuri mici cu nisip și pietriș, apele de smarald și stâncile dramatice, în vârful Mănăstirii Theotokou din secolul al XIII-lea. Adesea considerată cel mai pitoresc loc din Corfu, oferă locuri excelente pentru snorkeling, excursii cu barca la Peșterile Albastre și numeroase taverne.

De la faliment, la masa deciziilor: cum a ajuns Grecia lider al Eurogrupului, în timp ce România rămâne blocată în inflație și austeritate