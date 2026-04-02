Polițiștii locali de la Sectorul 1 au ridicat un autoturism Ferrari SF90 Stradale, parcat pe linia de tramvai de pe un bulvard din sectorul 1. Autoturismul sport poate costa și un milion de euro, dar proprietarul a plătit o amendă de puțin peste 1.500 lei, plus cheltuielile de ridicare.

Acțiunea a avut loc în centrul Bucureștiului, mai exact pe bulevardul Ion Mihalache, lângă Piața Victoriei.

Ferrari parcat pe linia tramvai, ridicat de pe șine de polițiștii locali din sectorul 1

„Nu contează marca de pe capotă, contează unde parchezi. Poliția Locală Sector 1 a ridicat acest Ferrari SF90 Stradale parcat ilegal pe Bulevardul Ion Mihalache, în apropiere de Piața Victoriei. Regulile sunt aceleași pentru toți, chiar și pentru mașini care valorează cât un penthouse în București. Amenda este de 1.012 lei pentru stationare, iar proprietarul va plăti pentru ridicare și transport încă 425 lei. Mașina a fost transportată la garajul din strada Parcului nr. 65”, a transmis Poliția Locală Sector 1, pe pagina sa de Facebook.

Ferrari SF90 Stradale este unul dintre cei mai rari și mai scumpi bolizi de lux din lume, prețul său pornind de la 400.000 de euro, preț de bază, fără taxe, și poate ajunge până la 1.000.000 de euro, în funcție de dotări, informează Știrile Pro TV.

FOTO – Facebook / Primări Sectorului 1

