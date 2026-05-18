18 Mai, calendarul zilei: Mihai Crețu împlinește 69 de ani, Sandra 64. Nicușor Dan devine președintele României

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 18 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Mihai Crețu este un muzician, compozitor și producător român cunoscut la nivel internațional mai ales sub numele de scenă “Curly M.C.” și ca fondator al proiectului muzical Enigma. S-a născut pe 18 mai 1957, în București, și a studiat muzica încă din copilărie, demonstrând un talent deosebit pentru pian și compoziție. După plecarea din România, și-a construit cariera în Germania și pe scena muzicală internațională. În anii ‘80 a colaborat cu numeroși artiști și a lansat mai multe albume solo, însă succesul mondial a venit în 1990, odată cu apariția proiectului Enigma. Stilul inovator, care combina muzica electronică, influențele ambientale și vocile gregoriene, a atras rapid atenția publicului. Primul album Enigma, MCMXC a.D., a devenit un succes uriaș, iar piesa Sadeness (Part I) a ajuns în topurile muzicale din numeroase țări. Mihai Crețu a fost căsătorit între 1988 și 2007 cu artista germană Sandra, cei doi formând un cuplu atât în viața personală, cât și pe scenă.

Sandra, născută Sandra Ann Lauer pe 18 mai 1962, în Saarbrücken, este una dintre cele mai cunoscute artiste europene ale anilor ‘80. Și-a început cariera muzicală ca membră a trupei Arabesque, una dintre cele mai populare formații disco din Europa și Asia la finalul anilor ‘70 și începutul anilor ‘80. După destrămarea grupului, Sandra a lansat o carieră solo de mare succes, devenind cunoscută prin hituri precum Maria Magdalena, Everlasting Love și In the Heat of the Night. În 1988, s-a căsătorit cu muzicianul român Mihai Crețu, cunoscut și ca fondator al proiectului Enigma, iar cei doi au colaborat și pe plan artistic în mai multe proiecte muzicale. De-a lungul timpului, Sandra a continuat să lanseze albume și să susțină concerte, păstrându-și popularitatea în special în Europa Centrală și de Est, unde muzica sa rămâne foarte apreciată. Astăzi este considerată o figură emblematică a muzicii disco europene, cu o influență durabilă asupra genului.

Pe 18 mai 2025 a avut loc turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România, un scrutin care a atras o prezență ridicată la urne și a polarizat puternic electoratul. Confruntarea finală s-a dat între Nicușor Dan și George Simion, doi candidați cu profiluri și electorate diferite. Potrivit rezultatelor finale, Nicușor Dan a devenit preşedintele Romaniei, câștigând alegerile cu 53,6% din voturi, în timp ce George Simion a obținut 46,4%. Campania electorală dinaintea turului doi a fost dominată de teme precum direcția politicii externe, reformele interne, justiția, precum și ritmul modernizării instituțiilor statului. Nicușor Dan a mizat pe un discurs centrat pe reformă administrativă, continuitate instituțională și consolidarea parcursului european, în timp ce George Simion a pus accent pe suveranitate, schimbări politice majore și critică la adresa sistemului. Rezultatul a fost interpretat ca un semnal de menținere a direcției pro-europene și de stabilitate instituțională, dar și ca o confirmare a unei societăți profund divizate politic, în care diferențele de viziune rămân semnificative.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1474: Isabella d’Este 🇮🇹🤌 una dintre cele mai importante femei din Renașterea italiană ca figură culturală și politică majoră. A fost patroană a artelor, a dat tonul în modă, stilul ei vestimentar fiind copiat de femei din toată Italia și la curtea Franței

🎂1868: Țarul Nicolae al II-lea al 🇷🇺♚ ultimul împărat al Rusiei. A domnit din 1894 până la abdicarea sa din 15 martie 1917, la sfârșitul revoluției din februarie. A fost asasinat împreună cu întreaga sa familie de către bolșevici, la ordinul lui Lenin

🎂1897: Frank Capra 🇮🇹🇺🇸📽️ cel mai influent regizor de la Hollywood al anilor 1930, cu 3 Oscaruri pentru regie

🎂1920: Papa Ioan Paul al II-lea 🇵🇱✝️

🎂1938: Michael Rockefeller 🇺🇸💰 membru de generație a patra al familiei Rockefeller. A dispărut în timpul unei expediții în regiunea Asmat a Noii Guinee Olandeze. În 2014, Carl Hoffman a publicat o carte care a intrat în detaliile cu privire la ancheta „uciderii” lui, în care sătenii și bătrânii tribului recunosc ca Rockefeller ar fi fost ucis după ce a înotat la țărm în 1961

🎂1939: Giovanni Falcone 🇮🇹⚖️ magistrat victimă a Mafiei siciliene; Din 474 mafioți acuzați inițial, 360 au fost condamnați pentru crime grave; A fost asasinat în 1992

🎂1942: Nobby Stiles 🇬🇧⚽️ Stiles și Bobby Charlton sunt singurii fotbaliști englezi care au câștigat atât un Campionat Mondial cât și unul European

🎂1957: Mihai Crețu 🇷🇴🎵 creatorul proiectului muzical „Enigma”. Între 1988 – 2007, a fost căsătorit cu Sandra

🎂1962: Sandra Ann Lauer (Crețu) 🇩🇪🇫🇷🎤 „regină” a muzicii disco a anilor ’80

🎂1969: Martika 🇺🇸🎤 Toy Soldiers (1988)

🎂1971: Dan Sorin Mihalache 🇷🇴🗣️ politician

Decese 🕯

🕯️1980: Ian Curtis 🇬🇧🎸🎤 solistul trupei Joy Dvision. A decedat la doar 23 de ani (suicid)

🕯️1995: Alexander Godunov 🇷🇺🇺🇸🎬 actor, balerin, membru Bolshoi, a interpretat personajul Karl, în Die Hard (1988). A decedat la 45 de ani, din cauza consumului excesiv de alcool

🕯️2007: Jeana Gheorghiu 🇷🇴📺 jurnalistă și realizatoare TV celebră pentru reportajele sale despre „trenul morții” de la Timișoara, 1989

🕯️2011: Mircea Horia Simionescu 🇷🇴✒️

🕯️2014: Radu Florescu 🇷🇴✒️ istoric

🕯️2022: Henry Mavrodin 🇷🇴🇮🇹🎨

Evenimente📋

📋🏛️ Ziua Internaţională a Muzeelor

Calendar 🗒️

🗒️332: Constantin cel Mare a anunțat distribuirea gratuită a hranei cetățenilor din Constantinopol

🗒️1388: S-a încheiat zidirea bisericii mari a Mânăstirii Cozia din Vâlcea

🗒️1565: Începe Marele asediu al Maltei, în care forțele otomane încearcă dar nu reușesc să o cucerească

🗒️1803: Războaiele napoleoniene: Regatul Unit revocă Tratatul de la Amiens și declară război Franței

🗒️1804: Senatul l-a proclamat pe Napoleon I Bonaparte împărat al Franței

🗒️1812: Pedeapsa cu moartea împotriva asasinului John Bellingham, la doar o săptămână după asasinarea prim-ministrului britanic Spencer Perceval, este pusă în aplicare. Este spânzurat în public

🗒️1897: Romanul Dracula, al autorului irlandez Bram Stoker, este publicat la Londra

🗒️1910: Terra trece prin coada cometei Halley

🗒️1944: A început deportarea masivă, din ordinul lui Stalin, a tătarilor crimeeni din Crimeea

🗒️1965: Spionul israelian Eli Cohen este spânzurat în Damasc, Siria

🗒️1974: India detonează cu succes prima sa arma nucleară; devine a șasea țară care posedă arma nucleară

🗒️1980: Muntele Sf. Elena din SUA a erupt în statul Washington, omorând 57 de oameni

🗒️1990: Franța: un tren TGV modificat atinge un nou record al vitezei la nivel de cale ferată de 515,3 km/h

🗒️2005: Telescopul Spațial Hubble confirmă că Pluto are două luni suplimentare, Nix și Hydra

🗒️2025: Nicușor Dan a câștigat alegerile în turul al doilea cu 53,6% față de 46,4% pentru George Simion, devenind președinte al României

