Prima pagină » Știri externe » Alertă în Arabia Saudită după interceptarea a trei drone venite din Irak. Riadul amenință cu represalii

Alertă în Arabia Saudită după interceptarea a trei drone venite din Irak. Riadul amenință cu represalii

Mihai Tănase
Alertă în Arabia Saudită după interceptarea a trei drone venite din Irak. Riadul amenință cu represalii
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Arabia Saudită anunță interceptarea a trei drone intrate în spațiul său aerian dinspre Irak. Riadul avertizează că va răspunde ferm oricărei amenințări la adresa securității și suveranității regatului.

Arabia Saudită a anunțat duminică interceptarea și distrugerea a trei drone care au pătruns în spațiul aerian al regatului dinspre Irak, într-un nou episod care amplifică tensiunile de securitate din Orientul Mijlociu.

Foto: X/@ShieldOfTruth_

Foto: X/@ShieldOfTruth_

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării de la Riad și citat de The Siasat Daily, dronele au fost detectate în cursul dimineții și neutralizate înainte de a provoca pagube.

„În dimineața zilei de duminică, trei drone au fost interceptate și distruse după ce au intrat în spațiul aerian al regatului dinspre spațiul aerian irakian”, a declarat generalul-maior Turki al-Maliki, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării saudit.

Oficialul a precizat că Arabia Saudită își rezervă dreptul de a reacționa împotriva oricărei amenințări care vizează securitatea națională.

„La momentul și locul potrivit”, a avertizat Turki al-Maliki, precizând că regatul va lua toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor și a infrastructurii sale strategice.

Tensiunile dintre Riad și Bagdad se adâncesc

Incidentul vine la doar câteva săptămâni după ce autoritățile saudite l-au convocat pe ambasadorul Irakului, în urma unor acuzații similare privind lansarea unor drone de pe teritoriul irakian.

Pe 12 aprilie, Ministerul de Externe al Arabiei Saudite a protestat oficial față de atacurile cu drone despre care susține că au fost lansate din Irak.

În ultimele luni, Irakul a devenit unul dintre principalele puncte sensibile ale conflictului regional care implică Statele Unite, Israelul și Iranul. Mai multe atacuri au vizat atât instalații asociate SUA, cât și grupări armate sprijinite de Teheran.

Milițiile proiraniene active în Irak și-au revendicat anterior responsabilitatea pentru atacuri asupra unor așa-numite „baze inamice” din regiune. Aceste grupări au anunțat ulterior suspendarea temporară a operațiunilor, după armistițiul convenit între Washington și Teheran.

Recomandarea autorului

Donald Trump anunță eliminarea numărului doi din ISIS: „Cel mai activ terorist din lume a fost eliminat. A crezut că se poate ascunde în Africa”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Cine este Iuliia Mendel, fosta purtătoare de cuvânt a lui Zelenski, care a aruncat în aer imaginea președintelui ucrainean
06:00
Cine este Iuliia Mendel, fosta purtătoare de cuvânt a lui Zelenski, care a aruncat în aer imaginea președintelui ucrainean
VIDEO Două avioane de vânătoare americane F/A-18 s-au ciocnit pe durata unui spectacol aerian. Toți cei patru piloți au reușit să se parașuteze în siguranță
23:00
Două avioane de vânătoare americane F/A-18 s-au ciocnit pe durata unui spectacol aerian. Toți cei patru piloți au reușit să se parașuteze în siguranță
RĂZBOI Netanyahu admite că vrea să anexeze mai mult teritoriu din Fâșia Gaza: „Să ne asigurăm că nu va mai fi o amenințare pentru Israel”
22:41
Netanyahu admite că vrea să anexeze mai mult teritoriu din Fâșia Gaza: „Să ne asigurăm că nu va mai fi o amenințare pentru Israel”
MILITAR Zelenski: „De astăzi ducem un război la scară largă împotriva Moscovei. Nimeni n-ar trebui să se mai pună rău cu Ucraina”
22:30
Zelenski: „De astăzi ducem un război la scară largă împotriva Moscovei. Nimeni n-ar trebui să se mai pună rău cu Ucraina”
TENSIUNI Președintele Taiwanului: „Independența înseamnă că insula nu face parte din China și nici nu-i este subordonată”
22:16
Președintele Taiwanului: „Independența înseamnă că insula nu face parte din China și nici nu-i este subordonată”
DEZVĂLUIRI Axios: Cuba a achiziționat peste de 300 de drone din Rusia și Iran. Guantanamo Bay și vasele SUA ar putea fi atacate
21:13
Axios: Cuba a achiziționat peste de 300 de drone din Rusia și Iran. Guantanamo Bay și vasele SUA ar putea fi atacate
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
NYT: Israelul ar fi investit milioane de euro pentru a-și crește influența la Eurovision. Acuzații de lobby diplomatic și campanii masive de vot
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Click
O taiwaneză spune ce nu îi place în țara noastră. Ce o deranjează cel mai mult la români: „Nu m-am acomodat deloc cu asta”
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Cancan.ro
Orașele din România în care plouă toată luna iunie. Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din mileniul trei
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
În urmă cu 116 ani, Pământul trecea la o distanţă foarte mică pe lângă cometa lui Halley

Cele mai noi

Trimite acest link pe