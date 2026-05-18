Alertă în Arabia Saudită după interceptarea a trei drone venite din Irak. Riadul amenință cu represalii

Arabia Saudită a anunțat duminică interceptarea și distrugerea a trei drone care au pătruns în spațiul aerian al regatului dinspre Irak, într-un nou episod care amplifică tensiunile de securitate din Orientul Mijlociu.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării de la Riad și citat de The Siasat Daily, dronele au fost detectate în cursul dimineții și neutralizate înainte de a provoca pagube.

„În dimineața zilei de duminică, trei drone au fost interceptate și distruse după ce au intrat în spațiul aerian al regatului dinspre spațiul aerian irakian”, a declarat generalul-maior Turki al-Maliki, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării saudit.

Oficialul a precizat că Arabia Saudită își rezervă dreptul de a reacționa împotriva oricărei amenințări care vizează securitatea națională.

„La momentul și locul potrivit”, a avertizat Turki al-Maliki, precizând că regatul va lua toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor și a infrastructurii sale strategice.

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أنه في صباح يوم الأحد الموافق (17 مايو 2026م) تم اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وأكد اللواء المالكي على أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين،… pic.twitter.com/80hZw8z7BU — وزارة الدفاع (@modgovksa) May 17, 2026

Tensiunile dintre Riad și Bagdad se adâncesc

Incidentul vine la doar câteva săptămâni după ce autoritățile saudite l-au convocat pe ambasadorul Irakului, în urma unor acuzații similare privind lansarea unor drone de pe teritoriul irakian.

Pe 12 aprilie, Ministerul de Externe al Arabiei Saudite a protestat oficial față de atacurile cu drone despre care susține că au fost lansate din Irak.

În ultimele luni, Irakul a devenit unul dintre principalele puncte sensibile ale conflictului regional care implică Statele Unite, Israelul și Iranul. Mai multe atacuri au vizat atât instalații asociate SUA, cât și grupări armate sprijinite de Teheran.

Milițiile proiraniene active în Irak și-au revendicat anterior responsabilitatea pentru atacuri asupra unor așa-numite „baze inamice” din regiune. Aceste grupări au anunțat ulterior suspendarea temporară a operațiunilor, după armistițiul convenit între Washington și Teheran.

