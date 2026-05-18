Cine este Iuliia Mendel, fosta purtătoare de cuvânt a lui Zelenski, care a aruncat în aer imaginea președintelui ucrainean

O singură apariție pe micile ecrane a fost suficientă pentru a declanșa una dintre cele mai mari crize de imagine din administrația lui Volodimir Zelenski. Iuliia Mendel, femeia care s-a ocupat de comunicarea președintelui ucrainean în primii săi ani la putere și care cândva îi lăuda faptele, a trecut de curând în tabăra celor care îl critică pe Zelenski.

Mendel a creat o controversă uriașă după ce a acordat un interviu extrem de dur jurnalistului american Tucker Carlson, în cadrul căruia a atacat direct imaginea și integritatea liderului de la Kiev. Declarațiile sale au stârnit o revoltă masivă în Ucraina, unde au fost percepute de public și de opoziție ca un atac la adresa securității naționale și a imaginii internaționale a țării în război.

Deși în anul 2022 Iuliia Mendel a publicat cartea de memorii The Fight of Our Lives, în care îl lăuda pe Volodimir Zelenski, Mendel și-a schimbat radical discursul într-un interviu acordat recent, în cadrul căruia l-a discreditat pe președintele ucrainean, pe care l-a numit „dictator” și „cel mai mare obstacol în calea păcii” din Ucraina.

În podcastul lui Tucker Carlson, fosta secretară de presă a lui Zelenski a vorbit despre corupția endemică din țara sa natală, despre posibilitatea ca președintele țării să fie dependent de droguri și a speculat că acesta ar fi dispus să renunțe la teritoriul ucrainean în timpul unui război de amploare.

Cine este Iuliia Mendel

Înainte de a intra în politică, Iuliia Mendel a acumulat peste un deceniu de experiență în mass-media scrisă și în televiziune, unde a lucrat ca reporter și prezentator pentru diverse canale de televiziune din Ucraina. Înainte de a fi cooptată în echipa prezidențială a lui Zelenski, aceasta a coordonat strategiile de comunicare externă ale Băncii Mondiale în Ucraina.

În iunie 2019, noul președinte de la Kiev a numit-o pe Mendel în funcția de purtător de cuvânt, în urma unui concurs public la care s-au înscris aproximativ 4.000 de candidați. Din această postură, ea a gestionat imaginea internațională a lui Volodimir Zelenski în relațiile cu presa străină. În iulie 2021, Mendel a demisionat din funcția de secretar de presă, dar a rămas o scurtă perioadă de timp pe postul de consilier extern pe probleme de comunicare internațională pentru biroul prezidențial.

După invazia Rusiei din februarie 2022, Mendel s-a poziționat ca o apărătoare acerbă a cauzei ucrainene pe scena internațională și a publicat o carte în care l-a numit pe președintele ucrainean „o gură de aer proaspăt” care a „oferit oamenilor speranța care nu mai exista de mult timp”, însă Mendel și-a schimbat radical discursul. Deși inclusă în trecut de revistele Focus și Novoe Vremiia în topul celor mai influente femei din Ucraina, imaginea ei s-a transformat radical.

De la admirator al lui Zelenski, la critic acerb

În anii ce au urmat, aceasta a devenit unul dintre cei mai vocali critici ai lui Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare, unde a lansat adesea afirmații deconfirmate și adesea înșelătoare care fac ecou narațiunilor rusești.

În prezent, Iuliia Mendel activează pe cont propriu în zona de strategii de comunicare și relații publice, dar scrie în mod regulat și editoriale de opinie pentru publicații occidentale de prestigiu, fiind colaboratoare la The Washington Post, Politico Europa, Atlantic Council și Spiegel Online. Poziția pe care Mendel a luat-o în interviul cu Tucker Carlson nu este nouă, iar declarațiile ei nu sunt mai puțin surprinzătoare față de cele pe care le-a făcut în trecut. La începutul anului, aceasta a promovat o serie de teorii bizare despre culisele puterii de la Kiev și a spus că în biroul președintelui Zelenski se fac ritualuri magice.

Tucker Carlson, rampa de lansare a celor mai controversate ipoteze

Tucker Carlson a promovat apariția acesteia în podcastul său ca fiind „sfârșitul” carierei politice a președintelui ucrainean. Încă de la începutul războiului din Ucraina, jurnalistul american a preluat o poziție radicală față de actualele evenimente din Ucraina și clasa politică de la Kiev. Spre exemplu, Carlson a vorbit adesea despre persecuțiile creștinilor din Ucraina, faptul că Rusia nu este dușmanul Statelor Unite, extinderea NATO și UE a provocat invazia rusă în Ucraina și multe alte teze controversate. Pentru a-și susține aceste idei, jurnalistul american a intervievat o serie de invitați care i-au întărit aceste narațiuni.

În cazul interviului cu Iuliia Mendel, Carlson nu a contestat niciunul dintre argumentele acesteia, inclusiv cele care sunt greu de susținut. Spre exemplu, în ceea ce privește presupusul consum de droguri al lui Volodimir Zelenski, Mendel a recunoscut că nu l-a văzut niciodată pe acesta consumând droguri, dar i-a spus totuși lui Carlson că este „un secret deschis”.

Mendel și-a încheiat interviul cu un mesaj direct în limba rusă către Vladimir Putin, la care a apelat la imaginea sa de sine ca „om al lui Dumnezeu”. Aceasta i-a spus președintelui rus că atât Ucraina, cât și Rusia suferă pentru că „slavii ucid slavi”, o referire la „narațiunea popoarelor înrudite” promovată de Rusia. Mendel a apelat la Putin pentru a pune capăt războiului și l-a prezentat chiar pe omul care a început războiul drept cea mai bună speranță a Ucrainei pentru pace.

Ce a determinat-o pe Mendel să-și schimbe discursul față de Zelenski

Experții în comunicare privesc discursul Iuliei Mendel cu scepticism și aduc mai multe interpretări cu privire la natura declarațiilor acesteia. Pe de o parte, Mendel speculează oboseala publicului occidental față de război pentru a rămâne în continuare relevantă în spațiul media și pentru a-și promova în continuare serviciile de consultanță. Pe de altă parte, alegerea platformei lui Tucker Carlson este văzută ca o aliniere la discursul de propagandă extremă menit să submineze ajutorul pentru Ucraina.

O altă ipoteză lansată de analiști este legată de originea acesteia. Iuliia Mendel este originară din orașul Henicesk, regiunea Herson, o zonă aflată în prezent sub ocupație rusă încă din anul 2022. Unele voci sugerează că radicalizarea ei bruscă, inclusiv mesajul în limba rusă către Vladimir Putin, ar putea fi rezultatul unor șantaje, amenințări sau presiuni făcute de serviciile secrete ruse asupra rudelor ei din teritoriile ocupate.

