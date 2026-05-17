Două avioane de vânătoare F/A-18 s-au ciocnit în timpul unui spectacol aerian în statul american Idaho.

Toți cei patru piloți au reușit să se catapulteze și să se parașuteze la timp pentru a ateriza în siguranță la sol, potrivit Clash Report.

Detalii despre accidentul aviatic

Idaho News scrie că incidentul s-a petrecut pe durata spectacolului aerian Fighter Skies de la Baza Forțelor Aeriene Mountain Home.

Filmarea a fost realizată de Shane Odgen, care a surprins momentul coliziunii în aer a celor două avioane de vânătoare, la aproximativ trei kilometri de bază.

Poliția din Mountain Home raportează că restul spectacolului aerian Fighter Skies a fost anulat și a cerut tuturor oamenilor să evite zona și să nu călătorească la baza aeriană în acest moment.

Despre avioanele de vânătoare F/A-18 Hornet

Avionul de vânătoare McDonnell Douglas F/A-18 Hornet este un avion de vânătoare supersonic, bimotor, multirol, conceput să decoleze de pe portavioane și să zboare indiferent de condițile meteo. Acesta poate fi operat de doi piloți.

A fost proiectat de companiile McDonnell Douglas și Northrop și a fost introdus în servicul forțelor aeriene din 1983 pentru a înlocui avioanele vechi A-7 Corsair II și F-4 Phantom II. Viteza maximă atinsă este de 1.915 km/oră.

Aeronavele F/A-18 au intrat în acțiune pentru prima oară în timpul bombardamentului SUA asupra Libiei în 1986. Au mai fost utilizate în operațiuni aeriene de luptă în Războiul din Golf în 1991, în războaiele din Bosnia și Kosovo în anii 1990, în Războiul din Irak în 2003, precum și în Războul din Iran în 2026.

Din 2030-2040, toate aeronavele F/A-18 vo fi înlocuite cu F-35 Lightning II.

