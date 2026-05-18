Război în Ucraina, ziua 1544. Moscova și Crimeea, sub tirul loviturilor „Grupului Alpha”, din cadrul SBU

Războiul din Ucraina a intrat, luni, 18 mai 2026, în a 1544-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), a confirmat că a participat, alături de Armata Ucrainei, în cadrul atacului cu drone desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Au fost lovite ținte-cheie din sectorul militar și industrial din regiunea Moscovei, dar și o bază aeriană ocupată din Crimeea.

Cine a condus atacul

Unitățile de operațiuni speciale ale „Grupului Alpha”, din cadrul SBU, au ocolit rețelele de apărare aeriană stratificate pentru a lovi rafinăria de petrol din Moscova, două stații majore de tranzit ale conductelor de combustibil și fabrica de semiconductori „Angstrem”.

Misiunea a fost desfășurată sub comanda șefului interimar al SBU, generalul-maior Yevhenii Khmara, scrie Kyiv Post. Potrivit lui Khmara, operatorii de drone de la Centrul de Operațiuni Speciale „Alpha” au reușit să lovească simultan atât obiective industriale naționale puternic fortificate, cât și aerodromuri militare de pe linia frontului.

În timp ce Ministerul Apărării din Rusia a afirmat că a neutralizat peste 550 de drone ucrainene în 14 regiuni diferite în cursul nopții, jurnalele de zbor ale SBU și datele de telemetrie de la sol au confirmat că munițiile au lovit cu precizie mai multe ținte sensibile din regiunea Moscovei.

Mai exact, drone cu rază lungă de acțiune au lovit direct fabrica de semiconductori Angstrem din centrul industrial închis Zelenograd, care este unul dintre principalii furnizori interni de microcipuri și semiconductori specializați pentru complexul militar-industrial rus. Fabrica se află sub sancțiuni federale stricte din partea SUA.

De asemenea, rafinăria de petrol din Moscova, situată în Kapotnya, a suferit un atac direct care a declanșat o explozie localizată, rănind 12 muncitori și perturbând circuitele locale de prelucrare a combustibilului. Atacul a început în jurul orei 3:00 AM, duminică.

