Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1544. Moscova și Crimeea, sub tirul loviturilor „Grupului Alpha”, din cadrul SBU

Război în Ucraina, ziua 1544. Moscova și Crimeea, sub tirul loviturilor „Grupului Alpha”, din cadrul SBU

Război în Ucraina, ziua 1544. Moscova și Crimeea, sub tirul loviturilor „Grupului Alpha”, din cadrul SBU
Război în Ucraina, ziua 1544. Moscova și Crimeea, sub tirul loviturilor „Grupului Alpha” / foto ilustrativ, sursa: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Războiul din Ucraina a intrat, luni, 18 mai 2026, în a 1544-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), a confirmat că a participat, alături de Armata Ucrainei, în cadrul atacului cu drone desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Au fost lovite ținte-cheie din sectorul militar și industrial din regiunea Moscovei, dar și o bază aeriană ocupată din Crimeea.

Cine a condus atacul

Unitățile de operațiuni speciale ale „Grupului Alpha”, din cadrul SBU, au ocolit rețelele de apărare aeriană stratificate pentru a lovi rafinăria de petrol din Moscova, două stații majore de tranzit ale conductelor de combustibil și fabrica de semiconductori „Angstrem”.

Misiunea a fost desfășurată sub comanda șefului interimar al SBU, generalul-maior Yevhenii Khmara, scrie Kyiv Post. Potrivit lui Khmara, operatorii de drone de la Centrul de Operațiuni Speciale „Alpha” au reușit să lovească simultan atât obiective industriale naționale puternic fortificate, cât și aerodromuri militare de pe linia frontului.

În timp ce Ministerul Apărării din Rusia a afirmat că a neutralizat peste 550 de drone ucrainene în 14 regiuni diferite în cursul nopții, jurnalele de zbor ale SBU și datele de telemetrie de la sol au confirmat că munițiile au lovit cu precizie mai multe ținte sensibile din regiunea Moscovei.

Mai exact, drone cu rază lungă de acțiune au lovit direct fabrica de semiconductori Angstrem din centrul industrial închis Zelenograd, care este unul dintre principalii furnizori interni de microcipuri și semiconductori specializați pentru complexul militar-industrial rus. Fabrica se află sub sancțiuni federale stricte din partea SUA.

De asemenea, rafinăria de petrol din Moscova, situată în Kapotnya, a suferit un atac direct care a declanșat o explozie localizată, rănind 12 muncitori și perturbând circuitele locale de prelucrare a combustibilului. Atacul a început în jurul orei 3:00 AM, duminică.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Război în Ucraina, ziua 1511. Zelenski: „Americanii nu au timp pentru Ucraina”, odată cu războiul din Iran

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Călin Georgescu: „Atunci când trăiești pe datorie și-ți vinci bucată cu bucată țara, nu te mai cucerește nimeni militar, ci te cumpără”
08:00
Călin Georgescu: „Atunci când trăiești pe datorie și-ți vinci bucată cu bucată țara, nu te mai cucerește nimeni militar, ci te cumpără”
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Au făcut din Țara Românească o peșteră de tâlhari”
07:30
Călin Georgescu: „Au făcut din Țara Românească o peșteră de tâlhari”
ACTUALITATE 18 Mai, calendarul zilei: Mihai Crețu împlinește 69 de ani, Sandra 64. Nicușor Dan devine președintele României
07:15
18 Mai, calendarul zilei: Mihai Crețu împlinește 69 de ani, Sandra 64. Nicușor Dan devine președintele României
EXCLUSIV Mitul „Salvatorului” în România. De ce au nevoie românii de un „mântuitor”? De la Băsescu, la Iohannis și până la Nicușor Dan. Urmează Ilie Bolojan? Ce spun sociologii
07:00
Mitul „Salvatorului” în România. De ce au nevoie românii de un „mântuitor”? De la Băsescu, la Iohannis și până la Nicușor Dan. Urmează Ilie Bolojan? Ce spun sociologii
EXCLUSIV Culisele scandalului Moldova – Eurovision. Șeful Teleradio-Moldova explică, pentru Gândul, ce s-a întâmplat și cum au acordat jurații moldoveni scor mic României
05:00
Culisele scandalului Moldova – Eurovision. Șeful Teleradio-Moldova explică, pentru Gândul, ce s-a întâmplat și cum au acordat jurații moldoveni scor mic României
MESAJ Claudiu Manda vorbește de o „seară istorică în Bănie” după ce Universitatea Craiova a devenit campioana României: „Felicitări, leilor!”
23:31
Claudiu Manda vorbește de o „seară istorică în Bănie” după ce Universitatea Craiova a devenit campioana României: „Felicitări, leilor!”
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
NYT: Israelul ar fi investit milioane de euro pentru a-și crește influența la Eurovision. Acuzații de lobby diplomatic și campanii masive de vot
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Click
O taiwaneză spune ce nu îi place în țara noastră. Ce o deranjează cel mai mult la români: „Nu m-am acomodat deloc cu asta”
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Cancan.ro
Orașele din România în care plouă toată luna iunie. Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din mileniul trei
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
În urmă cu 116 ani, Pământul trecea la o distanţă foarte mică pe lângă cometa lui Halley
METEO Meteorologii BBC Weather anunță 5 zile de furtuni electrice în București
07:42
Meteorologii BBC Weather anunță 5 zile de furtuni electrice în București
FLASH NEWS Alertă în Arabia Saudită după interceptarea a trei drone venite din Irak. Riadul amenință cu represalii
07:24
Alertă în Arabia Saudită după interceptarea a trei drone venite din Irak. Riadul amenință cu represalii
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Asistăm la o bătălie între vechea administrație Biden și actuala administrație Trump”
07:00
Călin Georgescu: „Asistăm la o bătălie între vechea administrație Biden și actuala administrație Trump”
GUVERN Momentul T-Zero pentru un nou guvern. Nicușor Dan discută astăzi cu partidele parlamentare pentru desemnarea candidatului de premier. Cine merge la consultări și la ce ore
06:00
Momentul T-Zero pentru un nou guvern. Nicușor Dan discută astăzi cu partidele parlamentare pentru desemnarea candidatului de premier. Cine merge la consultări și la ce ore
CONTROVERSĂ Cine este Iuliia Mendel, fosta purtătoare de cuvânt a lui Zelenski, care a aruncat în aer imaginea președintelui ucrainean
06:00
Cine este Iuliia Mendel, fosta purtătoare de cuvânt a lui Zelenski, care a aruncat în aer imaginea președintelui ucrainean
VIDEO Două avioane de vânătoare americane F/A-18 s-au ciocnit pe durata unui spectacol aerian. Toți cei patru piloți au reușit să se parașuteze în siguranță
23:00
Două avioane de vânătoare americane F/A-18 s-au ciocnit pe durata unui spectacol aerian. Toți cei patru piloți au reușit să se parașuteze în siguranță

Cele mai noi

Trimite acest link pe