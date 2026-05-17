Netanyahu admite că vrea să anexeze mai mult teritoriu din Fâșia Gaza: „Să ne asigurăm că nu va mai fi o amenințare pentru Israel"

Premierul Benjamin Netanyahu a discutat cu Donald Trump. Acesta l-a atenționat de „liniștea de dinaintea furtunii”.

Președintele SUA se pregătește să reia atacurile împotriva Iranului, după ce a spus că s-a declarat nemulțumit de propunerile de pace ale Iranului privind acordul nuclear.

Netanyahu: Controlăm 60% din Fâșia Gaza

Între timp, premierul israelian a purtat o discuție cu consilierii săi și cu miniștrii într-o ședință de securitate.

„Ochii noștri sunt pe Iran”, a spus Netanyahu.

Premierul a confirmat că IDF va anexa și mai mult teritoriu din Fâșia Gaza și că forțele israeliene vor depăși Linia Galbenă de demarcare.

„În Gaza, avem sub control nu 50%, ci 60%”, a spus Netanyahu, potrivit Times of Israel.

„Întărim controlul asupra Hamas. Știm exact care este misiunea noastră, iar misiunea noastră presupune un singur lucru – să ne asigurăm că Gaza nu va mai reprezenta o amenințare pentru Israel”, a spus premierul.

Săptămâna aceasta, Israelul a prelungit armistițiul cu Liban la 45 de zile. În martie, Israelul a purtat un război pe multiple fronturi împotriva Iranului și a grupării Hezbollah în sudul Libanului.

Biroul prim-ministrului israelian a anunțat public că Netanyahu intenționează să facă o vizită de stat în Emiratele Arabe Unite, potrivit Ynet.

