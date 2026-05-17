Băsescu a comentat informația Gândul conform căreia Delia Velculescu ar putea fi numită premier de Nicușor Dan: „Poate găsește un bărbat țeapăn”

Traian Băsescu a comentat duminică seară, la România TV, informația Gândul conform căreia Delia Velculescu ar putea fi numită premier de Nicușor Dan: „Să găsească un bărbat țeapăn”.

„(Președintele-n.r.) va trebui să aibă măcar două partide care să spună… «Uite, îl vrem pe ăsta!”. Sau ideea că va pune un tehnocrat. Păi, în acel moment, este responsabil total pentru cum se va guverna și nu cred că e treaba președintelui”, a afirmat fostul președinte al României.

El a făcut referire, de asemenea, și la numele doamnelor aflate pe lista scurtă de tehnocrați.

„Știți că nu sunt împotriva doamnelor, Doamne ferește”… Dar cred că trebuie un bărbat cu nervii tari. Momentul e foarte dificil. (…) Nici doamna Dragu (Anca Dragu – n.r.). Să își vadă de treaba ei, ca e mare căciula pentru dânsa. Nici Delia Velculescu.

Poate găsește un bărbat țeapăn (președintele Nicușor Dan-n.r.)”, a afirmat Traian Băsescu, la România TV.

