Universitatea Craiova a devenit noua campioană a României, duminică seară, după ce a spulberat-o în „finala” Superligii pe Universitatea Cluj, chiar pe teren propriu, cu scorul de 5-0. Ardelenii au jucat o repriză cu un om în minus, pe „Ion Oblemenco”, după ce Mendy a primit al doilea cartonaș galben, în minutul 43.

Înainte de această partidă, Universitatea Craiova ocupa primul loc în clasament, cu 46 de puncte, iar U Cluj era pe doi cu 45 de puncte, așa cum a rămas și acum.

Cele două echipe s-au mai întâlnit miercuri, tot la Craiova, în finala Cupei României, câștigată de Universitatea Craiova, care s-a impus cu 6-5 la loviturile de departajare.

Antrenorul clujenilor, Cristiano Bergodi, a antrenat-o pe Universitatea Craiova în 2020, când a fost la doar câteva zeci de minute de câştigarea titlului cu gruparea alb-albastră. Atunci, au pierdut în fața rivalei ardelenilor, CFR Cluj, cu scorul de 1-3, după ce oltenii au condus cu 1-0.

De la revenirea ardelenilor pe prima scenă, în 2022, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 11 ori.

De patru ori s-au impus craiovenii, în timp ce clujenii și-au trecut în cont două victorii, iar alte cinci meciuri s-au terminat la egalitate, scrie Mediafax.

