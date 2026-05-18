Mitul „Salvatorului” în România. De ce au nevoie românii de un „mântuitor”? De la Băsescu, la Iohannis și până la Nicușor Dan. Urmează Ilie Bolojan? Ce spun sociologii

România pare blocată într-un cerc fără sfârșit al speranței. Oamenii caută mereu un personaj care să curețe clasa politică și să salveze țara de „oamenii răi”. De la victoria lui Băsescu împotriva lui Năstase, până la ascensiunea lui Bolojan, alegătorii au continuat de-a lungul timpului să voteze lideri pe care să-i transforme în simboluri ale salvării naționale.

Băsescu și Iohannis, primii „salvatori” ai democrației

Fenomenul „salvatorului” a început puternic în 2004, când Traian Băsescu a oprit guvernarea PSD. El a promis că nu va fi „președintele hoților” și a câștigat la o diferență mică de voturi față de Adrian Năstase.

Candidatul Aliantei PNL-PD de la Presedintie Traian Basescu. Sursa foto: Mediafax

Susținătorii lui au văzut în el singura cale de scăpare dintr-un sistem corupt.

Mii de suporteri ai Aliantei D.A. si ai lui Traian Basescu, majoritatea tineri, sarbatoresc deja, victoria in Piata Universitatii, unde continua sa vina, pe jos, grupuri dinspre Piata Unirii sau Piata Romana. Sursa foto: Mediafax

Iohannis, urmașul lui Băsescu

După zece ani și două mandate care au dezamăgit românii, în 2014, Klaus Iohannis a devenit noul „om al speranței”. El l-a învins pe Victor Ponta după o mobilizare uriașă a oamenilor din diaspora și din orașele mari.

Klaus Iohannis saluta simpatizantii ACL, la finalul evenimentului de lansare a candidaturii sale la Presedintia României, in Bucuresti, sambata, 27 septembrie 2014. OCTAV GANEA / MEDIAFAX FOTO

Victoria lui a însemnat atunci o salvare a dreptei în fața PSD, însă cu timpul a adus mai multe dezamăgiri. În cele două mandate din scaunul de la Cotroceni, Iohannis a fost în ochii românilor un președinte absent și impasibil în fața problemelor cu care se confrunta România.

O femeie, ce poarta in piept o fundita cu tricolorul romanesc, alaturi de un portret cu Klaus Iohannis. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Nicușor Dan și lupta împotriva Rusiei

În anul 2025, Nicușor Dan a preluat rolul de scut împotriva extremismului și a influențelor rusești. După ce a susținut că alegerile din 2024 au picat din cauza dezinformării orchestrate de la Moscova pentru a-l ajuta pe Călin Georgescu, acesta a pornit în lupta pentru funcția de președinte din postura de candidat independent.

Candidatul independent la alegerile prezidentiale, Nicusor Dan. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Nicușor Dan a promis un drum pro-occidental și lupta împotriva unui „război hibrid” care vizează România. După o nouă mobilizare în masă a populației, acesta a câștigat alegerile cu un scor zdrobitor în fața adversarului său, George Simion.

Persoane sarbatoresc victoria candidatului independent la alegerile prezidentiale, Nicusor Dan, in Bucuresti, luni 19 mai 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.

După doar un an de mandat însă, Nicușor Dan și-a dezamăgit alegătorii mult mai repede decât au reușit predecesorii săi.

Ilie Bolojan, noul „Vlad Țepeș” creat din supărarea românilor

După ce PSD și AUR au dărâmat Guvernul prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan pare să fi devenit favoritul celor care își caută un nou „salvator”.

Ilie Bolojan. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Sociologii avertizează însă că această căutare este mai mult o formă de „religie” decât de politică reală. Contactat în exclusivitate de Gândul, Mirel Palada a afirmat că „fenomenul salvatorului” apare la oamenii care caută soluții simple pentru probleme grele.

„E un fenomen care se întâmplă doar într -o parte a societății, în partea celor care-și doresc din tot sufletul un salvator. Oameni care nu acceptă că lucrurile sunt complexe și că responsabilitatea este diversă și atunci caută soluții simple. Este specific în general tinerilor înfierbântați, e un soi de religie laică, ce spune că societatatea este strâmbă și de vină este un om rău.”

Mirel Palada, sociolog. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.

Palada: „Tinerii au fost transformați în mici fasciști”

Palada a comparat fenomenul cu valul fascist din trecut.

„La fasciști salvatorul era Hitler și dușmanul suprem era evreul. Nu este nicio diferență între ura față de evrei în anii 30 și societatea noastră românească, unde tinerii au fost transformați în mici fasciști. Oamenii nu se gândesc că sunt responsabili de propria viață și e mai ușor să dea vina pe alții, indiferent că e vorba de ruși, extremiști sau pesediști. Acesta e mecansimul cognitiv pe baza căruia se construiesc aceste mișcări ideologice și politice care călăresc România.”

Palada: „Nicușor i-a dezamăgit mult mai repede decât a făcut-o Iohannis”

Sociologul a transmis că societatea românească se așteaptă ca Bolojan să fie următorul „Vlad Țepeș”, dar a avertizat că lucrurile se vor finaliza la fel ca în cazul celorlalți „salvatori”.

„Întotdeauna salvatorul e un eșec. Nicușor i-a dezamăgit mult mai repede decât a făcut-o Iohannis. După ce s-au lămurit cu Nicușor, au zis că vine Bolojan și el rezolvă tot. După ce îi va dezamăgi și Bolojan, își vor găsi un alt salvator. Bolojan e ca un Vlad Țepeș care urmează să rezolve toate nefăcutele din societate și să tragă țepe tuturor nenorociților.”

Vladimir Ionaș

Ionaș: „Speranța vine din frustrare”

La rândul său, sociologul Vladimir Ionaș a confirmat că dorința românilor de a-și găsi un salvator vine din lipsa de încredere în clasa politică și din frustrare.

„Cei mai mulți cetățeni nu mai au deloc încredere în clasa politică și de fiecare dată caută o persoană care să arate diferit față de restul politicienilor. Ei se așteaptă că va schimba în ansamblu politica din România, dar această așteptare e de cele mai multe ori înșelată. Istoria recentă ne arată că toți au fost dezamgiți de salvatorul pe care l-au ales și apoi s-au urcat în barca următorului salvator, asta se întâmplă acum și cu Bolojan. E o speranță care vine din frustrare și nemulțumire.”

Totuși, sociologul a transmis că succesul lui Bolojan va depinde de anumiți factori.

„Dacă Bolojan rămâne vocea principală a opoziției, el poate atrage acest public până în 2028. Totuși, succesul lui depinde de mulți factori. Dacă Nicușor Dan nu oferă rezultatele așteptate, alegătorii vor fugi repede către următoarea figură care promite minuni.”

