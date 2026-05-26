Nu uita să-ți închizi telefonul o dată pe săptămână. Recomandarea nu ține de baterie sau spațiul de stocare

Nu uita să-ți închizi telefonul o dată pe săptămână. Este o recomandare care nu are legătură cu viața bateriei sau spațiul de stocare „aglomerat”.

Atacurile cibernetice sunt o problemă pentru toți utilizatorii de smartphone-uri, scrie eleconomista.es.

Dispozitivele vulnerabile în fața hackerilor sunt chiar telefoanele noastre, care conțin date sensibile, inclusiv pe cele legate de conturile bancare.

De asemenea, pe smartphone suntem foarte predispuși să nu fim atenți când deschidem anumite pagini sau fișiere.

Există multe modalități de protecție a telefonului, de la antivirus la regulile de bază ale cybersecurității, dar, potrivit premierului australian Anthony Albanese, o metodă le „bate” pe toate cele enumerate.

El le recomandă tuturor australienilor „să-și închidă telefoanele mobile timp de cinci minute, în fiecare zi”.

Ca și în cazul PC-urilor, dacă smartphone-ul tău este închis, hackerilor le va fi imposibil să acceseze sau să copieze datele din dispozitiv.

NSA recomandă același lucru

Oficialul australian nu este singurul care recomandă trucul amintit. NSA (National Security Agency) din SUA recomandă restartarea periodică a telefoanelor, din același motiv.

Recomandarea se referă însă la o restartare săptămânală, nu zilnică. Astfel, telefonul tău va fi în siguranță.

E o practică simplă și eficientă împotriva unui posibil atac cibernetic. În epoca modernă, cu toții trăim cu teama că telefonul nostru s-ar putea închide, că vom rămâne fără baterie și nu vom mai putea lua legătura cu ceilalți sau vom fi „rupți” de conturile noastre de socializare.

Alți specialiști recomandă închiderea telefonului mobil timp de cinci minute, în fiecare noapte. Pe timp de zi, se recomandă închiderea aplicațiilor din background, un pas care va securiza și mai bine smartphone-ul respectiv.

