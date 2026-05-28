Fratele prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, acuzat de trafic de influență și abuz în serviciu

Fratele prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, soția acestuia și fostul șef al guvernului socialist José Luis Rodríguez Zapatero au ajuns în atenția justiției, fiind implicați în dosare distincte investigate de justiția spaniolă, în timp ce alți foști colaboratori ai liderului PSOE sunt acuzați de corupție. Pedro Sánchez respinge acuzațiile și susține că apropiații săi sunt nevinovați, însă presiunea asupra executivului crește înaintea alegerilor generale de anul viitor.

Fratele lui Pedro Sánchez, trimis în judecată

David Sánchez, fratele mai mic al premierului spaniol, Pedro Sánchez, urmează să fie judecat joi în regiunea Extremadura, fiind acuzat de trafic de influență și abuz în serviciu. Alte zece persoane sunt vizate în același dosar.

Ancheta a pornit după o plângere depusă de organizația Manos Limpias („Mâini Curate”), descrisă în presa spaniolă drept un pseudo-sindicat cu legături în zona extremei drepte și cunoscut pentru folosirea instanțelor în conflicte politice.

Potrivit acuzațiilor, David Sánchez ar fi beneficiat de un post creat special pentru el în cadrul consiliului local socialist din Badajoz, în iulie 2017, perioadă în care fratele său conducea PSOE, dar nu devenise încă prim-ministru.

David Sánchez neagă acuzațiile și riscă până la trei ani de închisoare, în cazul în care va fi condamnat.

Begoña Gómez, acuzată de trafic de influență și delapidare

Soția lui Pedro Sánchez, Begoña Gómez, este vizată de o anchetă deschisă în urma unei plângeri formulată de Manos Limpias.

Luna trecută, un judecător din Madrid a pus-o oficial sub acuzare pentru delapidate, trafic de influență, corupție în relațiile de afaceri și deturnare de fonduri, în urma unei investigații cate a durat aproape doi ani.

Anchetatorii susșin să Begoña Gómez și-ar fi folosit poziția de soție a premierului pentru a obține și administra un post la Universitatea Complutense din Madrid și că ar fi utilizat resurse publice ș relații personale pentru interese proprii.

În dosar au fost inculpați și Cristina Álvarez, asistenta personală a lui Gómez, precum și omul de afaceri Juan Carlos Barrabés. Toți cei implicați resping acuzațiile. Begoña Gómez urmează să se prezinte la o audiere preliminară pe 9 iunie.

José Luis Rodríguez Zapatero, investigat într-un dosat privind complania Plus Ultra

Fostul premier socialist José Luis Rodríguez Zapatero, aflat la conducerea Spaniei înter 2004 și 2011, este investigat pentru presupus trafic de influență și alte infracțiuni, într0un dosar care vizează salvarea financiară a companiei aeriene Plus Ultra în perioada pandemiei.

Investigația are în centru ajutorul de stat de 53 de milioane de euro acordat companiei în martie 2021. Procurorii verifică dacă fondurile publice au fost utilizate necorespunzător, iar poliția anticorupție investighează suspiciuni potrivit cărora banii ar fi fost folosiți pentru spălare de fonduri provenite sin Venezuela prin Franța, Elveția și Spania.

Potrivit judecătorului de instrucție, Zapatero este suspectat că ar fi coordonat „o structură ierarhică de trafic de influență”, al cărui scop ar fi fost „obținerea de beneficii economice prin intermediere și exercitarea de influență în fața organismelor publice în favoarea unor terți, în principal Plus Ultra”.

Zapatero respinge acuzațiile și spune că este dispus să coopereze cu ancheta.

„Aș dori să reafirm că toate activitățile mele publice și private s-au desfășurat întotdeauna cu respect absolut față de lege”, a declarat fostul premier, adăugând că nu a întreprins niciodată „nicio acțiune” legată de salvarea companiei aeriene.

El urmează să depună mărturie în fața Audiencia Nacional, cea mai înaltă instanță penală din Spania, pe 17 și 18 iunie.

Pedro Sánchez: „Fratele meu și soția mea sunt nevinovați”

După apariția informațiilor privind anchetarea soției sale, în aprilie 2024, Pedro Sánchez și-a suspendat timp de cinci zile agenda publică pentru a reflecta asupra viitorului său politic.

Premierul și-a acuzat adversarii politici și o parte a presei că desfășoară „o operațiune de hărțuire și intimidare” împotriva familiei sale, însă a decis să rămână în funcție.

Sánchez a susținut constant că fratele și soția sa sunt victime ale unor campanii motivate politic.

„Adevărul va ieși la iveală în cele din urmă. Fratele meu și soția mea sunt nevinovați”, a declarat liderul socialist.

Totodată, premierul a pus sub semnul întrebării independența unor magistrați din sistemul judiciar spaniol.

„Nu există nicio îndoială că există judecători care fac politică și politicieni care încearcă să facă dreptate”, afirma Sánchez într-un interviu televizat, în septembrie anul trecut.

În cazul lui Zapatero, liderul PSOE și-a reafirmat sprijinul și a declarat miercuri că nu vede „niciun motiv” pentru a se distanța de fostul premier.

Problemele nu se opresc aici: foști colaboratori apropiați, acuzați de corupție

Presiunea asupra guvernului Sánchez este amplificată și de alte dosare care implică foști colaboratori apropiați ai premierului.

În iunie anul trecut, Santos Cerdán, secretarul de organizare al PSOE și unul dintre cei mai influenți oameni din partid, a fost forțat să demisioneze după ce un judecător al Curții Supreme a invocat „dovezi solide” privind posibila sa implicare într-o schemă de mită legată de contracte publice din construcții. Cerdán neagă acuzațiile.

Dosarul este conectat cu ancheta care îi vizează pe fostul ministru al Transporturilor, José Luis Ábalos, pe fostul său consilier Koldo García și pe omul de afaceri Víctor de Aldama, acuzați în legătură cu contracte pentru echipamente sanitare în timpul pandemiei.

Ábalos și García resping toate acuzațiile. În schimb, Aldama și-ar fi recunoscut implicarea în presupusa schemă.

Miercuri, polițiști anticorupție au descins la sediul PSOE din Madrid pentru ridicarea unor documente într-o anchetă privind un presupus plan de influențare a procedurilor judiciare împotriva partidului sau a guvernului.

Lovitură pentru executiv: procurorul general, suspendat din funcție

Într-un alt episod care a afectat imaginea guvernului, procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost suspendat timp de doi ani după ce a fost găsit vinovat de divulgarea unor informații confidențiale dintr-un dosar fiscal.

García Ortiz, numit în funcție în 2022 la propunerea guvernului Sánchez, a primit și o amendă de 7.300 de euro, fiind obligat să plătească despăgubiri de 10.000 de euro omului de afaceri Alberto González Amador, partenerul politicienei conservatoare Isabel Díaz Ayuso.

Fostul procuror general a negat acuzațiile și a susținut că nu există „absolut nicio dovadă” că el ar fi sursa scurgerilor de informații.

Opoziția cere alegeri anticipate

În timp ce PSOE susține că va continua să coopereze „cu maximă transparență” cu sistemul judiciar și cere respectarea procedurilor legale, opoziția intensifică presiunea pentru organizarea de alegeri anticipate.

Liderul Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, a declarat:

„Singura opțiune rămasă este să lăsăm poporul spaniol să se exprime chiar acum. Nu mai putem suporta asta.”

La rândul său, liderul partidului Vox, Santiago Abascal, a atacat dur guvernul socialist:

„Nu trece o săptămână, o zi, o oră fără să apară noi detalii despre mafia care guvernează Spania… Trebuie opriți și duși în instanță.”

