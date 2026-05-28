Autoritățile din Brașov au capturat un urs care intra frecvent în zonele locuite. Animalul, relocat anterior, a fost eutanasiat

O ursoaică de aproximativ patru ani a fost prinsă și eutanasiată miercuri seară în cartierul Noua din Brașov, după ce autoritățile au stabilit că animalul mai fusese capturat și relocat în trecut. Decizia a fost luată conform legislației în vigoare, susțin reprezentanții administrației locale.

Viceprimarul Dan Ghiță a declarat că pe parcursul zilei au fost primite mai multe apeluri la 112 privind prezența urșilor în diferite zone ale municipiului, inclusiv în Poiana Brașov, Noua, Răcădău, Stejăriș, Drumul Poienii și pe strada 8 Martie – Carierei.

Ursul a fost prins într-o cușcă amplasată în cartierul Noua

Echipele primăriei au intervenit miercuri seară în cartierul Noua, unde un exemplar de urs a fost capturat într-o cușcă montată în urmă cu câteva zile.

„Cel mai probabil, este vorba despre animalul semnalat duminică în zona Green Valley și în apropierea Lacului Noua. După tranchilizare, s-a constatat că ursul mai fusese capturat și relocat anterior, având crotaliu de identificare. În aceste condiții, conform prevederilor legale, animalul a fost eutanasiat”, a spus Dan Ghiță, potrivit News.ro.

Peste 120 de apeluri la 112 într-o singură lună

Potrivit viceprimarului, doar în luna mai au fost înregistrate peste 120 de apeluri la 112 care semnalau apariția urșilor în oraș. În aproximativ 70 dintre situații, animalele nu au mai fost găsite la sosirea echipajelor, iar în alte cazuri acestea au fost alungate spre pădure.

Autoritățile au precizat că două exemplare au fost tranchilizate și relocate din zona Șprenghi către Timișu de Sus. Unul dintre urși s-a întors ulterior în oraș și a fost observat din nou în cartierul Răcădău, în apropierea Școlii 25, fiind ulterior împușcat.

Viceprimarul Brașovului: „Nu putem împușca urșii pe stradă”

Viceprimarul Dan Ghiță a subliniat că intervențiile autorităților sunt limitate de cadrul legal și de riscurile pe care le presupune folosirea armelor în zone circulate.

„Trebuie să înțelegem că apelurile la 112 sunt extrem de importante. De asemenea, este esențial ca oamenii să respecte avertizările RO-ALERT și să conștientizeze limitele legale în care pot acționa autoritățile. Nu putem împușca urșii pe stradă, în zone locuite sau intens circulate, deoarece riscul unor accidente este foarte mare. Legislația în vigoare prevede etape clare de intervenție: alungare, tranchilizare, relocare și abia apoi, dacă există dovezi că animalul este habitual și revine constant în oraș, se poate decide eutanasierea sau împușcarea acestuia. Din păcate, în acest moment nu există alte soluții eficiente. Cotele de prevenție la urs solicitate de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt nu au fost încă aprobate, iar Ministerul Mediului, proprietarul de drept al fondului cinegetic, nu vine cu măsuri concrete pentru rezolvarea problemei. Responsabilitatea este transferată către primării, fără instrumente reale și eficiente de intervenție”, a declarat acesta.