Fiul lui Andrei Pleșu, trimis în judecată. Acesta este acuzat de trafic și consum de droguri

Mihai Pleșu, fiul filosofului Andrei Pleșu, a fost trimis de DIICOT Iași în judecată, el a fost acuzat de trafic și consum de droguri, ancheta a rezultat că ar fi aprovizionat o întreagă rețea din Iași cu droguri de risc și de mare risc.

Fiul filosofului Andrei Pleșu a fost trimis în judecată

Vineri, 13 martie, Mihai Alexandru Pleșu, fiul filosofului și scriitorului Andrei Pleșu, a fost trimis în judecată de DIICOT Iași, cu acuzația de trafic de droguri, relatează Adevărul.

Ancheta care a început în 2018, a condus la reținerea acestuia în aprilie 2019, el a fost adus la audieri de către anchetatori, iar ulterior a fost eliberat sub control judiciar. Alături de el, pe lista inculpaților se află Daniel Tiberiu Bucurescu, Sabina Gosav, Victor Foca, Simon Mark Perry, Ioan Florin Alupi și Silviu Cătălin Lucaci.

Primele informații despre dosar au fost făcute publice de procurorii DIICOT Iași în aprilie 2019, aceştia precizând că reţeaua care comercializa cannabis (skunk) și comprimate de ecstasy (MDMA) în Iaşi era supravegheată.

„La data de 17 septembrie 2018, organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că mai multe persoane care domiciliază pe raza judeţului Iaşi comercializează droguri de risc – cannabis (skunk) şi droguri de mare risc – comprimate de ecstasy (MDMA) mai multor consumatori de pe raza municipiului Iaşi. De asemenea, s-a reţinut faptul că o suspectă în cauză comercializează cannabis cu suma 60-70 lei/gram, iar în perioada când în municipiul Iaşi se organizează, în incinta unor diferite cluburi, evenimente muzicale, în principal cu specific tehno, suspecta se aprovizionează şi cu cantităţi de comprimate ecstasy (MDMA) în vederea comercializării”, transmitea DIICOT în 2019.

Mihai Pleșu, acuzat ca fiind principala sursă de aprovizionare cu droguri

În cadrul anchetei, Mihai Alexandru Pleșu a fost adus de la București şi audiat, fiind acuzat de procurori că îi furniza droguri dealerului local din Iaşi.

„A reprezentat principala sursă de aprovizionare cu droguri pentru dealerul din judeţul Iaşi, acesta întreprinzând totodată demersuri pentru înfiinţarea unei culturi de ilicite de cannabis de tip in-door, sprijinit fiind în aceste activităţi şi de către concubina sa, care cunoştea toate detaliile legate de activităţile infracţionale derulate, sprijinindu-l şi implicându-se în mod direct prin intermedierea unor tranzacţii, suport financiar, comunicarea anumitor aspecte persoanelor din legătura infracţională, aceasta fiind, la rândul său, consumatoare de droguri. În urma cercetărilor, a rezultat faptul că sursa de aprovizionare cu droguri a suspectului din municipiul Bucureşti este o persoană de naţionalitate străină, respectiv cetăţenie britanică, care a fost ajutată în activitatea infracţională de către concubina sa, cetăţean român”, potrivit anchetatorilor.

Perchezițiile din 2019 au scos la iveală locații întregi dotate cu echipamente pentru cultivarea cannabisului indoor, dar și diferite cantități de cocaină, cannabis, ecstasy, rezină cannabis, ciuperci halucinogene, cântare electronice și grindere.

