Prima pagină » Știri externe » Reacția ministrului german al Apărării: Era de așteptat că Trump își va retrage trupele. Trebuie să întărim pilonul european din cadrul NATO

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că anticipase că SUA urmau să-și reducă numărul trupelor în Europa.

„A fost anticipat că SUA ar putea să-și retragă trupele”, a spus acesta, potrivit Politico. Pentagonul a declarat c[ retragerea trupelor ar urma să aibă loc în următoarele 12 luni.

Donald Trump ar urma să retragă 5.000 de militari americani din Germania, fapt care îi reamintește  Europei să înceapă să investească masiv în propria apărare în fața Rusiei, care devine tot mai agresivă.

„Dacă trebuie să rămânem o țară transatlantică, trebuie să ne întărim pilonul european din cadrul NATO”, a spus ministrul german.

Președintele american i-a sugerat cancelarului să se concentreze pe „repararea țării sale” și să contribuie el la încetarea războiului ruso-ucrainean.Trump i-a făcut observație cancelarului german după ce acesta din urmă a constatat că „Washingtonul este depășit și umilit de Iran”.

De asemenea, Trump i-a recomandat cancelarului german să interfereze „mai puțin” pe problema iraniană.„Cancelarul Germaniei ar trebui să petreacă mai mult timp pe încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina (unde a fost total ineficient)”, a scris președintele pe Truth Social.

„Merz ar trebui să se concentreze pe „repararea țării sale, mai ales pe migrație și energie, și să interfereze mai puțin pe combaterea amenințări nucleare iraniene, care va face lumea, inclusiv Germania, un loc mai sigur”, a adăugat Trump.

Liderul de la Casa Albă a amenințat că ia în considerare să reducă trupele SUA din Germania. A spus că o decizie va fi luată „în următoarea perioadă scurtă de timp”.În prezent, sunt între 36.000 și 39.000 de militari americani activi staționați în Germania.

Cei mai mulți sunt staționați în două dintre cele mai mari baze, Stuttgart și Ramstein.Prezența SUA în Germania datează de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial din 1945 și crearea unor baze permanente odată cu înființarea NATO în 1949.

 Sursa Foto:  Ministerul german al Apărării/Profimedia

