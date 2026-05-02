Imaginile disperării. Ce a mai rămas după incendiul devastator de la Soveja care a mistuit peste 30 de case și lăsat sute de oameni pe drumuri

Ruxandra Radulescu

Viețile a sute de locuitori din comuna Soveja au fost năruite în dimineața de duminică, 26 aprilie, când flăcările au înghițit 32 de gospodării. Oamenii, rămași fără case și fără resurse, își strigă cu lacrimi în glas diperarea, după ce au privit cum tot ce-au construit ani la rând, focul a fost distrus în doar câteva ore.

La câteva zile de la incendiul de la Soveja, locuitorii care și-au pierdut casele și gospodăriile par a fi încă în stare de șoc. Familii întregi au rămas pe drumuri și mulți povestesc cum au ajuns la mila celorlați pentru a supraviețui. Peste ruinele gospodăriilor s-au așternut suferința și deznădejdea.

„Am rămas doar cu hainele de pe noi. Nu mai pot, nu știu ce să fac.”

Una dintre localnice mărturisește că este copleșită de cele întâmplate și trăiește un adevărat coșmar de când și-a pierdut casa și toți banii, în urma incendiului. Femeia nu mai are nici măcar cu ce să-și cumpere medicamente.

„Abia mai pot să vorbesc. Nu mai am putere, nu mai pot, nu știu ce să fac. Nu mai am niciun ban, nici măcar să-mi iau medicamente”, spune, cu glasul frânt, femeia.

Aceasta plecase la un eveniment de familie cu soțul ei, iar când au revenit, casa lor și toate bunurile fuseseră distruse de flăcări. Amândoi au rămas doar cu hainele de pe ei și cu puținii bani pe care-i luaseră la drum. Cei doi nu mai au nici măcar actele de identitate.

„Am rămas doar cu hainele de pe noi, doar cu banii pe care i-am luat la drum. Nici certificat de căsătorie, nici actele de la casă, buletine, cardul de bani, cardul de medicamente. Am ajuns să-mi dea lumea să mă îmbrac. Nu cred că-mi voi reveni. Nu știu pe unde s-o mai apuc”, afirmă aceasta.

„De patru zile sunt fără ajutor. N-am mai rămas cu nimic”

La momentul izbucnirii incediului, mulți locuitori se aflau chiar în propriile case. O femeie povestește cum a încercat să se lupte cu flăcările, însă eforturile au fost în zadar. A fost nevoită să lase totul în urmă, pentru a-și salva viața.

„Am fântână, am încercat să sting flăcările. M-a ajutat băiatul, dar apoi a luat foc și casa lui. N-am reușit să iau nimic din casă. N-am nici măcar cu ce să mă schimb. De patru zile sunt fără ajutor. N-am mai rămas cu nimic”, spune aceasta cu ochi-n lacrimi.

„Au zis că ne dă 5000 de euro. Nici pentru acoperiș nu-mi ajunge”

O femeie văduvă trăiește o nouă dramă, după ce casa în care și-a clădit o familie, a fost mistuită complet de flăcări.

„Mi-am pierdut soțul.  Acum, m-a dat peste cap și asta. Abia am realizat, plâng încontinuu, nu pot să cred. Din ’83 sunt aici și muncesc. Nu mai am nimic. Am rămas sub cerul liber. Mi-au dat ajutoare cârnați și salam. Ce să fac cu astea, unde să le pun”, spune, cu disperare, femeia.

Ea spune că ajutorul financiar promit de autorități, în valoare de 5000 de euro, nu este îndeajuns pentru a-și reconstrui gospodăria, care a fost distrusă până la temelie.

„Au zis că ne dă 5.000 de euro. Ce să fac eu cu 5000 de euro? Nici pentru acoperiș nu-mi ajunge”, mărturisește ea.

Oamenii, lăsați în voia sorții de Guvernul Bolojan

Oamenilor din Soveja ale căror locuințe au fost distruse de incendiu au rămas la mila statului. Suma maximă pe care premierul Bolojan este dispus să o ofere victimelor nenorocirii, potrivit actului normativ, este de 5800 de euro. Având în vedere amploarea dezastrului, autoritățile române se arată a fi inutile, iar cei afectați răman pradă disperării.

INEDIT Imaginile zilei. Cum a ajutat un bărbat un cârd de rațe să treacă o stradă din Constanța
16:48
Imaginile zilei. Cum a ajutat un bărbat un cârd de rațe să treacă o stradă din Constanța
FLASH NEWS Cine era schiorul care a murit în avalanșa din Masivul Bucegi. Mesajul emoționant al DSU: „Transforma fiecare intervenție într-o lecție de curaj”
16:23
Cine era schiorul care a murit în avalanșa din Masivul Bucegi. Mesajul emoționant al DSU: „Transforma fiecare intervenție într-o lecție de curaj”
FLASH NEWS Un șofer din Mamaia a încercat să ofere mită jandarmilor, după ce ar fi fost prins cu droguri la volan
16:00
Un șofer din Mamaia a încercat să ofere mită jandarmilor, după ce ar fi fost prins cu droguri la volan
Gândul de Vreme Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate, potrivit meteorologilor ANM
10:32
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate, potrivit meteorologilor ANM
LIFESTYLE De ce românii sunt „dependenți” de mici, de fapt. Medicul Vlad Ciurea ne spune ce se întâmplă în creierul nostru când mirosim și mâncăm mititei
09:57
De ce românii sunt „dependenți” de mici, de fapt. Medicul Vlad Ciurea ne spune ce se întâmplă în creierul nostru când mirosim și mâncăm mititei
Mediafax
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori și la București
Digi24
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Mediafax
NATO încearcă să „înțeleagă detaliile” după decizia SUA de a retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania
Click
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
Ce se întâmplă doctore
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Majoritatea planetelor ar putea fi prea aride pentru viață. Ce avantaj secret are Pământul?
FLASH NEWS Valeriu Stoica crede că, dacă trece moţiunea, Ilie Bolojan mai poate avea o carieră politică. Însă, nu poate să spună acelaşi lucru şi despre PNL
18:03
Valeriu Stoica crede că, dacă trece moţiunea, Ilie Bolojan mai poate avea o carieră politică. Însă, nu poate să spună acelaşi lucru şi despre PNL
INCIDENT O româncă de 40 de ani a fost arestată în Austria, după ce a atacat 2 persoane la metrou. Ce armă a folosit
17:44
O româncă de 40 de ani a fost arestată în Austria, după ce a atacat 2 persoane la metrou. Ce armă a folosit
FLASH NEWS Victoraș Micula a scăpat de închisoare, după ce fusese condamnat la 3 ani cu executare. Decizia Curții de Apel Alba e definitivă
17:40
Victoraș Micula a scăpat de închisoare, după ce fusese condamnat la 3 ani cu executare. Decizia Curții de Apel Alba e definitivă
ANALIZĂ Cursa spațială China vs America: Cine va fi „Țestoasa” câștigătoare și cine riscă să piardă ca „Iepurele”
17:17
Cursa spațială China vs America: Cine va fi „Țestoasa” câștigătoare și cine riscă să piardă ca „Iepurele”
MISIUNE SPAȚIALĂ China va trimite un telescop în spațiu, considerat a fi de „300 de ori mai performant” decât Hubble de la NASA. Va putea studia materia întunecată
17:13
China va trimite un telescop în spațiu, considerat a fi de „300 de ori mai performant” decât Hubble de la NASA. Va putea studia materia întunecată
SĂNĂTATE Șeful CNAS explică reducerea numărului de paturi din sistemul sanitar: „Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate”
16:50
Șeful CNAS explică reducerea numărului de paturi din sistemul sanitar: „Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate”

