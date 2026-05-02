Imaginile disperării. Ce a mai rămas după incendiul devastator de la Soveja care a mistuit peste 30 de case și lăsat sute de oameni pe drumuri

Viețile a sute de locuitori din comuna Soveja au fost năruite în dimineața de duminică, 26 aprilie, când flăcările au înghițit 32 de gospodării. Oamenii, rămași fără case și fără resurse, își strigă cu lacrimi în glas diperarea, după ce au privit cum tot ce-au construit ani la rând, focul a fost distrus în doar câteva ore.

La câteva zile de la incendiul de la Soveja, locuitorii care și-au pierdut casele și gospodăriile par a fi încă în stare de șoc. Familii întregi au rămas pe drumuri și mulți povestesc cum au ajuns la mila celorlați pentru a supraviețui. Peste ruinele gospodăriilor s-au așternut suferința și deznădejdea.

„Am rămas doar cu hainele de pe noi. Nu mai pot, nu știu ce să fac.”

Una dintre localnice mărturisește că este copleșită de cele întâmplate și trăiește un adevărat coșmar de când și-a pierdut casa și toți banii, în urma incendiului. Femeia nu mai are nici măcar cu ce să-și cumpere medicamente.

„Abia mai pot să vorbesc. Nu mai am putere, nu mai pot, nu știu ce să fac. Nu mai am niciun ban, nici măcar să-mi iau medicamente”, spune, cu glasul frânt, femeia.

Aceasta plecase la un eveniment de familie cu soțul ei, iar când au revenit, casa lor și toate bunurile fuseseră distruse de flăcări. Amândoi au rămas doar cu hainele de pe ei și cu puținii bani pe care-i luaseră la drum. Cei doi nu mai au nici măcar actele de identitate.

„Am rămas doar cu hainele de pe noi, doar cu banii pe care i-am luat la drum. Nici certificat de căsătorie, nici actele de la casă, buletine, cardul de bani, cardul de medicamente. Am ajuns să-mi dea lumea să mă îmbrac. Nu cred că-mi voi reveni. Nu știu pe unde s-o mai apuc”, afirmă aceasta.

„De patru zile sunt fără ajutor. N-am mai rămas cu nimic”

La momentul izbucnirii incediului, mulți locuitori se aflau chiar în propriile case. O femeie povestește cum a încercat să se lupte cu flăcările, însă eforturile au fost în zadar. A fost nevoită să lase totul în urmă, pentru a-și salva viața.

„Am fântână, am încercat să sting flăcările. M-a ajutat băiatul, dar apoi a luat foc și casa lui. N-am reușit să iau nimic din casă. N-am nici măcar cu ce să mă schimb. De patru zile sunt fără ajutor. N-am mai rămas cu nimic”, spune aceasta cu ochi-n lacrimi.

„Au zis că ne dă 5000 de euro. Nici pentru acoperiș nu-mi ajunge”

O femeie văduvă trăiește o nouă dramă, după ce casa în care și-a clădit o familie, a fost mistuită complet de flăcări.

„Mi-am pierdut soțul. Acum, m-a dat peste cap și asta. Abia am realizat, plâng încontinuu, nu pot să cred. Din ’83 sunt aici și muncesc. Nu mai am nimic. Am rămas sub cerul liber. Mi-au dat ajutoare cârnați și salam. Ce să fac cu astea, unde să le pun”, spune, cu disperare, femeia.

Ea spune că ajutorul financiar promit de autorități, în valoare de 5000 de euro, nu este îndeajuns pentru a-și reconstrui gospodăria, care a fost distrusă până la temelie.

„Au zis că ne dă 5.000 de euro. Ce să fac eu cu 5000 de euro? Nici pentru acoperiș nu-mi ajunge”, mărturisește ea.

Oamenii, lăsați în voia sorții de Guvernul Bolojan

Oamenilor din Soveja ale căror locuințe au fost distruse de incendiu au rămas la mila statului. Suma maximă pe care premierul Bolojan este dispus să o ofere victimelor nenorocirii, potrivit actului normativ, este de 5800 de euro. Având în vedere amploarea dezastrului, autoritățile române se arată a fi inutile, iar cei afectați răman pradă disperării.