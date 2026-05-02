Imaginile zilei. Cum a ajutat un bărbat un cârd de rațe să treacă o stradă din Constanța

Weekendul prelungit de 1 Mai a venit, pentru unii dintre cetățeni, cu o ieșire la munte sau la mare. De data aceasta, atenția a fost îndreptată pe o stradă din Constanța, acolo unde un bărbat a „dirijat” un cârd de rațe din calea mașinilor care circulau pe carosabil.

Dacă ziua de 1 Mai a fost mai friguroasă în țară, fiind înregistrate, temporar, precipitații și vânt puternic, ziua de sâmbătă, 2 mai 2026, a adus soare la malul Mării Negre. Tot astăzi, mai mulți localnici și turiști au ales să se plimbe pe străzile din Constanța și să se bucure de timpul liber. Imaginile zilei vin chiar din orașul de la malul mării, acolo un bărbat a ajutat un cârd de rațe să treacă strada, arată Mediafax.

Așa cum se poate observa în videoclipul de mai sus, un bărbat sare în ajutorul familiei de rățuște pentru a traversa trecerea de pietoni, pe o stradă din Constanța. A intervenit prompt pentru a nu risca să fie accidentate de autoturismele care circulau în zonă.

Distracția este în toi în Constanța

Atât localnicii, cât și turiștii viziteazăl, chiar și la această oră, diverse obiective din Constanța. De pildă, weekendul prelungit de 1 Mai i-a adus pe părinți și copii la Delfinariul de pe Bulevardul Mamaia. Gândul vă arată AICI tarifele. În weekend sunt programate 3 spectacole, la orele 11:00, 13:00 și 15:00.

De altfel, faleza din Constanța a devenit aproape neîncăpătoare astăzi, multe persoane dorind să viziteze Cazinoul. Vezi AICI care este prețul biletului de intrare.

