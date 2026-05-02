Victoraș Micula a scăpat de închisoare, după ce fusese condamnat la 3 ani cu executare. Decizia Curții de Apel Alba e definitivă

Victoraș Micula, fiul afaceristului Viorel Micula, a scăpat de închisoare, după ce magistrații Curții de Apel Alba au decis asupra unei pedepse mai blândă de trei ani cu suspendare. Acesta fusese dat în judecată, după ce ar fi accesat baza de data a Ministerului Afacerilor Interne. Decizia este definitivă.

Potrivit deciziei magistraților, Victoraș Micula va trebui să facă și 120 de zile de muncă în folosul comunității, la Primăria Oradea ori la Mănăstirea Sfintei Cruci din județul Bihor.

Doi agenți de poliție au fost achitați și o polițistă a primit pedeapsă cu suspendare

În același dosar au mai fost implicați alți trei agenți de poliție din cadrul IPJ Bihor. Curtea de Apel a admis apelurile celor trei agenți. Polițista Camelia Maria Erdei a primit o pedeapsă de doi ani și opt luni cu suspendare, iar alți doi agenți au fost achitați.

Polițiștii achitați, Claudiu Rengle și Alin Claudiu Zancă, fuseseră obligați să achite 2.500, respectiv 3.000 de lei, pentru faza de urmărire penală și pentru prima instanță. Aceștia au contestat însă decizia. Magistrații au decis în final că aceștia nu trebuie să plătească nimic.

”Admite cererea formulată de inculpatul Z. Alin. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul considerentelor și al dispozitivului deciziei penale nr. 219/2026 pronunțate de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 2910/111/2023, prin adăugarea unui paragraf distinct cu următorul conținut: „Cheltuielile judiciare avansate în faza de urmărire penală și în primă instanță, în cazul inculpatului Z. Alin, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu, în cuantum de 2500 lei, rămân în sarcina statului”. Definitivă”.

Aceeași decizie a fost luată și în cazul colegului de dosar: „Admite cererea formulată de inculpatul R. Mihai. (…) Cheltuielile judiciare avansate în faza de urmărire penală și în primă instanță, în cazul inculpatului R. Mihai, în cuantum de 3000 lei, rămân în sarcina statului”, se arată în decizia instanței, potrivit spynews.

Victoraș Micula, condamnat la închisoare cu executare, în primă instanță

În primă instanță, Victor Micula a fost condamnat la închisoare cu executare după ce a accesat baza de date a MAI și a căutat informații despre câteva persoane. Acesta a avut ajutor din interiorul IPJ Bihor, de la trei polițiști care și ei au fost condamnați în primă instanță în dosar.

