Prima pagină » Știri externe » O româncă de 40 de ani a fost arestată în Austria, după ce a atacat 2 persoane la metrou. Ce armă a folosit

O româncă de 40 de ani a fost arestată în Austria, după ce a atacat 2 persoane la metrou. Ce armă a folosit

O româncă de 40 de ani a fost arestată în Austria, după ce a atacat 2 persoane la metrou. Ce armă a folosit
O româncă în vârstă de 40 de ani a fost arestată în Viena, Austria, după ce a lansat un atac asupra a două persoane la metrou. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de marți, 28 aprilie 2026. Ambele victime au necesitat îngrijiri medicale. Arma a fost ridicată de la locul incidentului.

Un scandal între două femei și un bărbat a escaladat rapid, marți după-amiază, la stația de metrou Westbahnhof din Viena. O româncă în vârstă de 40 de ani i-a atacat pe cei doi cu o forfecuță de unghii. În urma atacului, cele două persoane s-au ales cu tăieturi în zona gâtului și feței.

O româncă de 40 de ani a fost arestată în Austria, după ce a atacat 2 persoane la metrou. Ce armă a folosit

Românca de 40 de ani a fost arestată

I-a atacat cu o forfecuță de unghii

Un bărbat de 38 de ani și o femeie de 39 de ani, prietena lui, s-au ales cu răni la nivelul gâtului și feței. După ce românca de 40 de ani a lansat atacul la metrou, a fugit spre parcul Mauerer. Femeia a fost prinsă rapid de oamenii legii și a fost reținută. De la fața locului a fost ridicată o probă, și anume arma pe care a folosit-o în timpul atacului, arată Stiridiaspora.ro.

Potrivit datelor, bărbatul de 38 de ani a fost externat, iar prietena lui, de 39 de ani, a fost spitalizată.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Citește și

ANALIZĂ Cursa spațială China vs America: Cine va fi „Țestoasa” câștigătoare și cine riscă să piardă ca „Iepurele”
17:17
Cursa spațială China vs America: Cine va fi „Țestoasa” câștigătoare și cine riscă să piardă ca „Iepurele”
MISIUNE SPAȚIALĂ China va trimite un telescop în spațiu, considerat a fi de „300 de ori mai performant” decât Hubble de la NASA. Va putea studia materia întunecată
17:13
China va trimite un telescop în spațiu, considerat a fi de „300 de ori mai performant” decât Hubble de la NASA. Va putea studia materia întunecată
ȘTIINȚĂ Cum se vede apusul de soare de pe Marte. Imagini spectaculoase
16:02
Cum se vede apusul de soare de pe Marte. Imagini spectaculoase
TENSIUNI Trump a anunțat când va anexa Cuba: „Vom trimite cel mai mare portavion din lume, iar locuitorii insulei vor spune „mulțumim, ne predăm”
16:00
Trump a anunțat când va anexa Cuba: „Vom trimite cel mai mare portavion din lume, iar locuitorii insulei vor spune „mulțumim, ne predăm”
MILITAR Zelenski pregătește Ucraina pentru un „viitor cu mai puțin sprijin din partea SUA”. Din 2027, Trump nu-i va mai da niciun glonț sau vreun dolar
16:00
Zelenski pregătește Ucraina pentru un „viitor cu mai puțin sprijin din partea SUA”. Din 2027, Trump nu-i va mai da niciun glonț sau vreun dolar
FLASH NEWS Viktor Orban refuză aplicarea deciziei Curții Europene de Justiție, privind prezentarea conținutului LGBTQ în presă sau în școli
14:29
Viktor Orban refuză aplicarea deciziei Curții Europene de Justiție, privind prezentarea conținutului LGBTQ în presă sau în școli
Mediafax
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori și la București
Digi24
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Mediafax
NATO încearcă să „înțeleagă detaliile” după decizia SUA de a retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania
Click
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
Ce se întâmplă doctore
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Majoritatea planetelor ar putea fi prea aride pentru viață. Ce avantaj secret are Pământul?
FLASH NEWS Valeriu Stoica crede că, dacă trece moţiunea, Ilie Bolojan mai poate avea o carieră politică. Însă, nu poate să spună acelaşi lucru şi despre PNL
18:03
Valeriu Stoica crede că, dacă trece moţiunea, Ilie Bolojan mai poate avea o carieră politică. Însă, nu poate să spună acelaşi lucru şi despre PNL
FLASH NEWS Imaginile disperării. Ce a mai rămas după incendiul devastator de la Soveja care a mistuit peste 30 de case și lăsat sute de oameni pe drumuri
17:57
Imaginile disperării. Ce a mai rămas după incendiul devastator de la Soveja care a mistuit peste 30 de case și lăsat sute de oameni pe drumuri
FLASH NEWS Victoraș Micula a scăpat de închisoare, după ce fusese condamnat la 3 ani cu executare. Decizia Curții de Apel Alba e definitivă
17:40
Victoraș Micula a scăpat de închisoare, după ce fusese condamnat la 3 ani cu executare. Decizia Curții de Apel Alba e definitivă
SĂNĂTATE Șeful CNAS explică reducerea numărului de paturi din sistemul sanitar: „Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate”
16:50
Șeful CNAS explică reducerea numărului de paturi din sistemul sanitar: „Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate”
COMUNICAT 108 persoane calificate în prima serie a programului ANOFM – BAT România, dedicat comunităților afectate de contrabandă
16:49
108 persoane calificate în prima serie a programului ANOFM – BAT România, dedicat comunităților afectate de contrabandă
INEDIT Imaginile zilei. Cum a ajutat un bărbat un cârd de rațe să treacă o stradă din Constanța
16:48
Imaginile zilei. Cum a ajutat un bărbat un cârd de rațe să treacă o stradă din Constanța

Cele mai noi

Trimite acest link pe