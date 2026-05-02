O româncă în vârstă de 40 de ani a fost arestată în Viena, Austria, după ce a lansat un atac asupra a două persoane la metrou. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de marți, 28 aprilie 2026. Ambele victime au necesitat îngrijiri medicale. Arma a fost ridicată de la locul incidentului.

Un scandal între două femei și un bărbat a escaladat rapid, marți după-amiază, la stația de metrou Westbahnhof din Viena. O româncă în vârstă de 40 de ani i-a atacat pe cei doi cu o forfecuță de unghii. În urma atacului, cele două persoane s-au ales cu tăieturi în zona gâtului și feței.

I-a atacat cu o forfecuță de unghii

Un bărbat de 38 de ani și o femeie de 39 de ani, prietena lui, s-au ales cu răni la nivelul gâtului și feței. După ce românca de 40 de ani a lansat atacul la metrou, a fugit spre parcul Mauerer. Femeia a fost prinsă rapid de oamenii legii și a fost reținută. De la fața locului a fost ridicată o probă, și anume arma pe care a folosit-o în timpul atacului, arată Stiridiaspora.ro.

Potrivit datelor, bărbatul de 38 de ani a fost externat, iar prietena lui, de 39 de ani, a fost spitalizată.

