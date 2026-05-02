Faleza din fața Cazinoului din Constanța, plină de turiști. Care este prețul biletului de intrare

Oana Zvobodă

Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare în a doua zi din minivacanța de 1 mai. Turiștii stau la coadă pentru achiziționarea biletelor și așteaptă cu nerăbdare să viziteze Cazinoul.

Cazinoul din Constanța, una dintre principalele atracții turistice de pe litoral, a devenit, astăzi, neîncăpător pentru turiștii care au venit la mare în minivacanța de 1 mai. Încă de la primele ore ale zilei s-a format o coadă de zeci de persoane.

Litoralul este, în fiecare an, principala destinație pentru turiștii care vor să petreacă Ziua Muncii, 1 mai, departe de casă. Deși vremea nu a fost una prielnică pentru plajă sau înot, turiștii nu au renunțat la ideea de a vizita Constanța. Mulți au ales să se bucure de atracțiile orașului, iar printre cele mai vizitate obiective s-a numărat Cazinoul din Constanța, un simbol al litoralului care continuă să atragă numeroși vizitatori, indiferent de condițiile meteo.

Cât costă vizitarea Cazinoului din Constanța

Tarifele pentru vizitarea generală sunt de 53 de lei pentru adulți și 26 de lei pentru elevi, studenți și pensionari. Copiii sub 7 ani beneficiază de acces gratuit, la fel ca persoanele cu dizabilități și un însoțitor al acestora.

În ceea ce privește tururile ghidate, pentru grupuri formate din 25–30 de persoane, tariful este de 106 lei de persoană.

