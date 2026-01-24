Fostul consilier al președintelui îi ceartă pe protestatarii care l-au huiduit pe Nicușor Dan. „Sunt naivi manipulați care sunt puși în postura de derbedei”

Ludovic Orban, fost premier și fost consilier al lui Nicușor Dan a scris pe Facebook că cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan la Fcșnai și la Iași, sâmbătă de Ziua Unirii Principatelor, ar fi niște derbedei „care își bat joc de țară”.

„Cei care vin organizați să huiduie Președintele României de ziua Unirii Principatelor și în timpul intonării imnului național nu sunt patrioți. Sunt naivi manipulați care sunt puși în postura de derbedei care își bat joc de țară, de istoria și de simbolurile naționale! Reacția lui Nicușor Dan este o lecție din care sper să învețe măcar o parte dintre ei”, a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan, huiduit și la Focșani și la Iași

După ce a fost huiduit la Focșani, Nicușor Dan a fost huiduit și la evenimentele organizate la Iaşi, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române.

Toate detaliiile despre acest subiect pot fi citite

În momentul în care a coborât din maşină, Dan a fost huiduit de mulţime.

Nicușor Dan s-a adresat celor care au huiduit la manifestare, recunoscând legitimitatea gestului de protest, dar cerând reflecție și responsabilitate.

„Mă adresez celor care au venit să huiduie. În primul rând, aveți respectul meu, pentru că este un gest democratic. În al doilea rând, aveți simpatia mea, pentru că și eu am huiduit de mai multe ori politicieni.”

