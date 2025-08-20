Fostul ministru PSD Radu Oprea indică ERORILE strategiei economice a guvernului Bolojan: „Sunt soluții și fără cheltuieli suplimentare”

Radu Oprea, secretar general al Guvernului și fost ministru PSD al Economiei, a transmis un mesaj în care critică discursul pesimist al premierului Ilie Bolojan, referitor la situația economică și a precizat că atunci „când vorbești doar despre lucruri rele ești precaut cu cheltuirea banilor personali sau ai companiei”.

Fostul ministrul al Economiei și Turismului, Ștefan Radu Oprea, a analizat abordarea „pesimistă” a guvernului Bolojan în ceea ce privește prezentarea situației economice actuale și a subliniat că atunci „când vorbești doar despre lucruri rele ești precaut cu cheltuirea banilor personali sau ai companiei”.

Ștefan Radu Oprea a precizat că o lipsă de încredere în evoluția economică duce la o scădere a consumului.

„Economia nu poate crește dacă nu există încredere, iar comunicarea pesimistă cu certitudine va duce la încetinirea ei.

Motivele sunt lesne de înțeles, când vorbești doar despre lucruri rele ești precaut cu cheltuirea banilor personali sau ai companiei, astfel încât scade consumul, unul din principalii piloni ai creșterii economice din ultimii ani.

Și mai simplu spus, dacă știu că sunt în pericol să îmi scadă veniturile o să mă gândesc de 2 ori și probabil o să renunț să mai schimb tâmplăria la apartament, deși știu că asta mi-ar crește confortul personal la iarnă și ar scădea factura de încălzire. Firma care fabrică tâmplăria PVC nu mai are comenzi, renunță la personal, plătește mai puține impozite, măsurile luate de guvern devin și mai restrictive, în consecință scad veniturile și consumul. Astfel se creează cercul vicios.”, a transmis Radu Oprea.

Acesta a mai adăugat că este nevoie de o „relaxare a economiei” și recâștigarea încrederii din partea populației.