FOTO / Carmen Brumă dă detalii despre fiul ei. ”Avem niște REGULI de viață pe care el le respectă de mult timp”

06 oct. 2025, 15:30, Actualitate
Carmen Brumă a dat detalii despre Vlad, fiul ei și al prezentatorului de televiziune Mircea Badea. ”Avem niște reguli de viață pe care el le respectă de mult timp”, a spus aceasta.

Carmen Brumă este cunoscută publicului din România din postura de asistentă și prezentatoare de televiziune. Vedeta formează un cuplu cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea. Cei doi au împreună un băiețel, Vlad. Deși formează un cuplu de foarte mulți ani, Carmen Brumă și Mircea Badea nu au ajuns în fața altarului. 

Carmen Brumă a vorbit despre fiul ei și al lui Mircea Badea într-un interviu pentru click.ro. Vedeta a explicat că i-a impus câteva reguli alimentare lui Vlad, în vârstă de 11 ani.

Carmen Brumă dă detalii despre fiul ei. ”Nu mănâncă aiurea între mese, nu mănâncă desert decât dacă a mâncat ceva înainte, nu ciugulește toată ziua”

”Nu există să mănânce ce vrea. Mănâncă și ce vrea, dar și ce e bine pentru el. Cred că am reușit din primii ani să fac ca aceste două noțiuni să coincidă. Suntem într-o armonie acum. Avem niște reguli de viață pe care el le respectă de mult timp și nu le mai simte ca pe niște reguli. Nu mănâncă aiurea între mese, nu mănâncă desert decât dacă a mâncat ceva înainte, nu ciugulește toată ziua. Regula ca la fiecare masă să aibă o legumă sau două, la finalul mesei mănâncă fructe. Dacă a făcut mișcare și mai poate are voie să mănânce desert. (…) Fast food are voie la ocazii speciale. Dacă are niște copii în clasă care vor să-și facă ziua acolo, sau dacă merg cu clasa, nu o să stea deoparte și o să zică: >. Nu sunt absurdă! Dar nu mâncăm cu regularitate acolo”, a detaliat Carmen Brumă.

”Sinceră să fiu nu mă interesează dacă va face o carieră de sportiv. Mă interesează să facă sport constant și să-i placă lucrul acesta, pentru că-l ajută atât în dezvoltarea fizică dar și psihică. Vreau să testeze cât mai multe sporturi și să vadă către ce înclină”, a adăugat aceasta.

