FOTO. Condiția pusă de Eugenia Șerban fiului său dependent de droguri. ”Altfel eu CEDEZ și atunci trebuie să își ia viața în piept departe de mine”

15 oct. 2025, 14:30, Actualitate
Galerie Foto 18
Actrița Eugenia Șerban, în vârstă de 55 de ani, i-a pus o condiție fiului său, Lorans, care se luptă cu dependența de droguri.

Eugenia Șerban este o cunoscută actriță. În plan personal aceasta a fost căsătorită cu un bărbat de origine arabă, de care a divorțat când fiul său, Lorans Fawaz Bataineh, avea doi ani. Băiatul vedetei se luptă cu dependența de substanțe interzise de mai bine de 15 ani.

La emisiunea SpyNews TV, prezentată de Mara Bănică, Eugenia Șerban a făcut declarații despre starea de sănătate a fiului său, dar și despre discuțiile pe care le-a avut cu el pentru a-l putea susține în procesul de vindecare.

 

„Încă mai avem conflicte, dar …”, a spus actrița.


”Ia doar tratament, să sperăm că nu mai consumă pe lângă, ăsta e și motivul pentru care vreau să stea cât mai mult cu mine. Inclusiv când plecăm în vacanță, să plecăm împreună și nu numai, pentru că am avut mai multe discuții cu el în care am spus: dacă am făcut ca tine, nu a fost bine, acum trebuie să faci ca mine. Altfel eu cedez și atunci trebuie să își ia viața în piept departe de mine, departe de casă. I-am pus condiția asta și atunci … și că nu are ce să facă și că își dorește”, a declarat actrița, potrivit revistei Viva.

”Dacă o mai ține așa două-trei luni ar putea să înceapă să și muncească”, a încheiat aceasta.

 

