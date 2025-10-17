FOTO. Cum se înțelege Mikaela cu mama sa, Iulia Albu. ”Nu îmi SPUNE mereu ce vreau să aud”

Mikaela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu, a spus ce fel de relație are cu mama sa. ”Nu îmi spune mereu ce vreau să aud” , a explicat adolescenta.



Iulia Albu a fost căsătorită cu designerul de încălțăminte Mihai Albu, din mariajul lor rezultând o fiică, Mikaela. Cei doi au fost implicați în numeroase scandaluri de-a lungul anilor.

Mikaela a vorbit despre relația cu mama sa într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva.

Cum se înțelege Mikaela cu mama sa, Iulia Albu. ”Mi se pare firesc și normal ca părinții să îți impună reguli”

”Mama este persoana căreia îi cer sfatul de fiecare dată. Nu îmi spune mereu ce vreau să aud, dar întotdeauna îmi dă cele mai bune sfaturi. (…) Vorbim despre TOT”, a declarat Mikaela.

Fiica Iuliei și a lui Mihai Albu a afirmat că i se pare normal ca părinții să impună reguli copiilor.

”Mi se pare firesc și normal ca părinții să îți impună reguli. Nu prea mult timp pe device-uri, lectură obligatorie, ore de plecare și venire. Ah, în schimb, NICIODATĂ reguli privind vestimentația. Amuzant, nu?”, a mai spus adolescenta pentru sursa mai sus-menționată.