FOTO. Valentina Pelinel, AMINTIRI de la începutul carierei de model. ”Eu eram și micuță, la 16 ani nu știam ce fac”

Valentina Pelinel și-a amintit de perioada de început din cariera sa de manechin. Aceasta a povestit, pentru libertatea.ro, că la prezentări trebuia să vină de acasă cu mai multe perechi de pantofi și să se machieze și coafeze singură.

Valentina Pelinel, amintiri de la începutul carierei de model. ”Fiecare era cu pantofii ei, în patru culori”

”Îmi aduc aminte că atunci când am început cariera mea de model alături de doamna Zina Dumitrescu, Dumnezeu să o ierte, noi mergeam prin țară la așa-numitele contractări. Mergeam cu trenul în diferite locații din țară și acolo prezentam pentru foarte mulți designeri români. Așa că ne machiam singure, îți dai seama ce ne ieșea, și ne coafam singure. Eu eram și micuță, la 16 ani nu știam ce fac, dar ne ajuta vârsta”, a detaliat Valentina Pelinel.

”Trebuia să avem pantofi de acasă: albi, negri, argintii și aurii ca să îi punem la ținute. Nu aveam cum să îi schimbăm între noi, că nu purtam la fel. Fiecare era cu pantofii ei, în patru culori. Ne făceam singure machiajul, părul și aia era. Aveam și eu câteva machiaje. Mai luam de pe la fete. La 15 ani și jumătate plecată de acasă, câte machiaje crezi că aveam? Aveam câteva, dar noroc că la vârsta aia nu prea îți trebuia mare lucru. Dar am învățat să mă machiez. ă mai machiez și acum singură, chiar îmi place. Mă machiez așa natural. La evenimente mai apelez la profesioniști, dar de toată ziua mă machiez singură. Pun un BB cream cu protecție solară, un rimel și un blush”, a adăugat blonda.