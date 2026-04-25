Fragmente de dronă rusească căzute în Galați. O anexă gospodărească și un stâlp electric, avariate

Fragmente provenite de la o dronă rusească au fost descoperite, sâmbătă dimineață, 25 aprilie, în municipiul Galați. Trupele Moscovei au lansat un nou val de atacuri asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Potrivit autorităților, radarele românești au detectat mai multe drone evoluând în apropierea spațiului aerian național, în zona județului Tulcea.

Aerovanele Typhoon, ridicate de la Fetești

Ca măsură de siguranță, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice, aflate în misiune de Poliție Aeriană Întărită, au decolat în jurul orelor 02:00 de la Baza 86 Aeriană Fetești. La scurt timp, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Imediat au fost dispuse măsuri de alertare a populației din localitățile Grindu și Isaccea. Un mesaj RO-ALERT a fost transmis locuitorilor din zonă.

Aeronavele aliate au stabilit contact radar cu o țintă aflată la aproximativ 1,5 kilometri de localitatea Reni, pe teritoriul Ucrainei. Potrivit MApN, piloții au primit autorizare pentru angajarea țintei.

Sistemele radar de la sol au urmărit mai multe ținte până în apropierea localității Reni, unde au fost raportate explozii. La 02:31, mai mulți locuitori din Galați au apelat serviciul 112, semnalând căderea unui obiect în zona Bariera Traian.

Echipe ale ISU și ale altor structuri din cadrul MAI au intervenit la fața locului. Din primele evaluări, nu au fost înregistrate victime. O anexă gospodărească și un stâlp de electricitate au fost avariate, pagubele fiind minore. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe puncte din zonă, perimetrul fiind securizat de polițiști și militari.

MApN condamnă acțiunile Rusiei

Ministerul Apărării Naționale a condamnat ferm acțiunile Federației Ruse, catalogându-le drept „iresponsabile”. Totodată, partea română vede o nouă provocare la adresa securității regionale, în contextul conflictului din zona Mării Negre.

Oficialii subliniază că astfel de incidente pun în pericol siguranța cetățenilor români și securitatea colectivă a NATO.

România va continua să coopereze cu aliații pentru monitorizarea și protejarea spațiului aerian național, notează Mediafax.

