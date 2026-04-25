Victor Ponta: „Partidele nu aveau ce să discute cu USR-ul. Acest partid nu reprezintă interesele României”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre situația politică actuală și despre tensiunile din coalițiile de guvernare. Urmărește aici, intregral, emisiunea Marius Tucă Show

Fostul premier a spus că există o susținere puternică pentru actuala conducere a Guvernului, dar și că situația politică este complicată.

Critici la adresa USR

Victor Ponta a afirmat că nu vede compatibilitate între PSD și USR într-un singur guvern. El a susținut că aceste partide au viziuni diferite și interese politice opuse. În opinia sa, criza politică ar fi fost „necesară” și ar putea duce la o reașezare a scenariului politic.

Marius Tucă: „Juridic, constituțional, politic sau de ce natură dorești, se vrea ca el să rămână în fruntea Guvernului?”

Victor Ponta: „Așa au spus în unanimitate colegii săi. Cum să plece? De ce să plece? Dacă l-au declarat că îl susțin 100% și useriștii îl susțin 100%, eu cred sincer că această criză era necesară. Nu se putea și nu avea sens să fie PSD-ul cu USR-ul în guvern.”

Ponta despre criza politică: „Solutia este dialogul între principalele partide, nu cu USR”

Fostu premier consideră că această criză poate fi rezolvată, dar doar dacă partidele politice mari ajung la o înțelegere. În opinia sa, este nevoie de dialog între PSD, AUR, PNL și UDMR. Totodată, el a susținut că nu vede posibilă o colaborare cu USR, afirmând că acest partid nu ar reprezenta interesele României.

„Dar cred, sincer, că această criză poate fi rezolvată doar dacă stabilești, de fapt, domnule, că trebuie să vorbim: PSD cu AUR, cu PNL, cu UDMR. Nu avem ce vorbi cu USR-ul care e clar că nu reprezintă România și interesele României” , subliniază Victor Ponta

Victor Ponta a mai spus că România e influențată din afară, prin unele partide politice. A făcut aceste afirmații criticând guvernul actual. El a mai susținut că va prezenta argumentele și probele într-o viitoare emisiune.

„Sunt convins de acest lucru. Când mă cheamă la emisiune, poate împreună cu domnul Severin, îmi expun argumentele și probele, că în acest moment, suntem conduși din afara țării de acest braț înarmat”, conchide Ponta

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „PSD-ul a încercat să-l dea jos pe Bolojan fără să pară că a fost făcută acțiunea politică cu mâna lor”
07:00
Dan Dungaciu: „PSD-ul a încercat să-l dea jos pe Bolojan fără să pară că a fost făcută acțiunea politică cu mâna lor”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Coaliția din 1996 susținea că salvează România, dar nu a durat decât câteva luni, până la prima criză”
11:00
Ion Cristoiu: „Coaliția din 1996 susținea că salvează România, dar nu a durat decât câteva luni, până la prima criză”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Voința populară a românilor a fost ca țara să fie condusă de coaliția PSD-AUR”
11:00
Ion Cristoiu: „Voința populară a românilor a fost ca țara să fie condusă de coaliția PSD-AUR”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „PSD a trecut în opoziție și vom vedea ce va face acest Guvern PNL-USR. Am fost un mare dușman al coaliției de guvernare”
10:00
Ion Cristoiu: „PSD a trecut în opoziție și vom vedea ce va face acest Guvern PNL-USR. Am fost un mare dușman al coaliției de guvernare”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Coaliția va guverna cu tensiuni și mai mari între partide pe măsură ce toate crizele se vor instala și vor descoperi că nu au soluții”
09:30
Dan Dungaciu: „Coaliția va guverna cu tensiuni și mai mari între partide pe măsură ce toate crizele se vor instala și vor descoperi că nu au soluții”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Bruxelles-ul nu poate să lase USR-ul să plece de la putere pentru că mai au încă de distrus România”
09:00
Victor Ponta: „Bruxelles-ul nu poate să lase USR-ul să plece de la putere pentru că mai au încă de distrus România”
Mediafax
Dronă rusească căzută în România. Pagube în Galați
Digi24
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
Cancan.ro
Fostul soț a IERTAT-O pe Ruxandra Luca! Împăcarea momentului, după episodul din benzinărie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Cum se poate întoarce planul lui Grindeanu de debarcare a lui Bolojan împotriva propriului partid. Analist: „Cred că toată conducerea PSD va avea o mare problemă”
Mediafax
Dacă Bolojan este demis prin moțiune nu mai poate fi desemnat premier. Precedentul CCR Orban
Click
Orașul superb din Europa pe care turiștii îl ignoră. Recomandarea surprinzătoare a unui pilot care a vizitat peste 50 de țări
Digi24
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile
Cancan.ro
Ramona Olaru și Steve Ant s-au despărțit! SEMNELE care prevesteau ruptura
Ce se întâmplă doctore
Îţi mai aminteşti de ”Xena: Prinţesa Războinică”? Cum arată azi la 30 de ani la terminarea serialului. Transformarea spectaculoasă a actriței Lucy Lawless! Nu mai arată deloc aşa cum o ştiai!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu astronauții când se întorc pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
De ce unii oameni preferă singurătatea și ce spune asta despre ei?
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1521. Schimb de prizonieri: 193 de militari din fiecare tabără. Propunerea Germaniei pentru Kiev
06:36
Război în Ucraina, ziua 1521. Schimb de prizonieri: 193 de militari din fiecare tabără. Propunerea Germaniei pentru Kiev
EXCLUSIV După ziduri sparte şi perdele murdare, Palatul Parlamentului mai surprinde o dată: Draperiile de la grupul liberalilor din Parlament sunt mânjite de sus până jos. Gândul publică imaginile
05:00
După ziduri sparte şi perdele murdare, Palatul Parlamentului mai surprinde o dată: Draperiile de la grupul liberalilor din Parlament sunt mânjite de sus până jos. Gândul publică imaginile
CONTROVERSĂ NYT: Administrația Trump a reintrodus plutonul de execuție ca pedeapsă supremă. Care sunt motivele
23:09
NYT: Administrația Trump a reintrodus plutonul de execuție ca pedeapsă supremă. Care sunt motivele
VIDEO Prințul Harry a mers într-o zonă minată din Ucraina, exact cum a făcut mama sa, prințesa Diana, acum 30 de ani în Angola
22:56
Prințul Harry a mers într-o zonă minată din Ucraina, exact cum a făcut mama sa, prințesa Diana, acum 30 de ani în Angola
FLASH NEWS Ludovic Orban scoate capul în scandalul politic: “A dat strechea în ei”
22:22
Ludovic Orban scoate capul în scandalul politic: “A dat strechea în ei”
DESTINAȚII Cele 5 țări care te plătesc bine ca să te muți acolo. Ce trebuie să facă doritorii
22:14
Cele 5 țări care te plătesc bine ca să te muți acolo. Ce trebuie să facă doritorii

Cele mai noi

