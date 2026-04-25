Victor Ponta: „Partidele nu aveau ce să discute cu USR-ul. Acest partid nu reprezintă interesele României”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre situația politică actuală și despre tensiunile din coalițiile de guvernare.

Fostul premier a spus că există o susținere puternică pentru actuala conducere a Guvernului, dar și că situația politică este complicată.

Critici la adresa USR

Victor Ponta a afirmat că nu vede compatibilitate între PSD și USR într-un singur guvern. El a susținut că aceste partide au viziuni diferite și interese politice opuse. În opinia sa, criza politică ar fi fost „necesară” și ar putea duce la o reașezare a scenariului politic.

Marius Tucă: „Juridic, constituțional, politic sau de ce natură dorești, se vrea ca el să rămână în fruntea Guvernului?” Victor Ponta: „Așa au spus în unanimitate colegii săi. Cum să plece? De ce să plece? Dacă l-au declarat că îl susțin 100% și useriștii îl susțin 100%, eu cred sincer că această criză era necesară. Nu se putea și nu avea sens să fie PSD-ul cu USR-ul în guvern.”

Ponta despre criza politică: „Solutia este dialogul între principalele partide, nu cu USR”

Fostu premier consideră că această criză poate fi rezolvată, dar doar dacă partidele politice mari ajung la o înțelegere. În opinia sa, este nevoie de dialog între PSD, AUR, PNL și UDMR. Totodată, el a susținut că nu vede posibilă o colaborare cu USR, afirmând că acest partid nu ar reprezenta interesele României.

„Dar cred, sincer, că această criză poate fi rezolvată doar dacă stabilești, de fapt, domnule, că trebuie să vorbim: PSD cu AUR, cu PNL, cu UDMR. Nu avem ce vorbi cu USR-ul care e clar că nu reprezintă România și interesele României” , subliniază Victor Ponta

Victor Ponta a mai spus că România e influențată din afară, prin unele partide politice. A făcut aceste afirmații criticând guvernul actual. El a mai susținut că va prezenta argumentele și probele într-o viitoare emisiune.