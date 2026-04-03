Atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Kievul raportează un mort și mai mulți răniți. Ce regiuni au fost vizate

Rusia a lansat un atac de amploare asupra Ucrainei, folosind peste 500 de drone și rachete de croazieră, relatează Kyiv Post. Loviturile au vizat clădiri rezidențiale, un centru comercial și chiar o clinică veterinară în plină zi, provocând victime și răniți, precum și întreruperi de curent.

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, atacul a început la ora 18:00 în data de 2 aprilie și a continuat pe tot parcursul nopții, implicând rachete balistice și de croazieră, precum și valuri masive de drone lansate de pe teritoriul rus și din Crimeea.

În total, unitățile radar ucrainene au detectat 579 de amenințări aeriene: 10 rachete balistice Iskander-M, 25 de rachete de croazieră Kh-101, 2 rachete de croazieră Iskander-K și 542 de drone de tip Shahed și de alt tip.

Până la ora 14:00, vineri, forțele ucrainene au declarat că au fost doborâte sau neutralizate 541 de ținte, printre care 26 de rachete și 515 drone. Cu toate acestea, 11 rachete și 27 de drone au lovit 20 de locații.

Cel puțin o persoană a murit în regiunea Kiev

Rusia a lansat drone și rachete asupra regiunii Kiev. Până la ora 14:40, vineri, s-a confirmat decesul unei persoane.

„Din păcate, avem de-a face cu consecințe tragice. Până în acest moment, se știe că o persoană și-a pierdut viața. De asemenea, există o persoană rănită. Se acordă toată asistența necesară”, a declarat Mykola Kalashnyk, șeful Administrației Militare Regionale din Kiev (OVA).

La ora 12:27, Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS) a anunțat că districtele Obukhiv, Bucha și Fastiv erau atacate.

Potrivit Poliției Naționale, în urma atacurilor, opt persoane au fost rănite în regiunea Kiev.

În raionul Bucha, au fost avariate trei blocuri de locuințe, trei mașini, un salon auto și o instituție de învățământ. Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost ucis, iar o persoană a fost rănită.

Acest atac aerian de amploare, care ilustrează un nou episod de raid în plină zi, a determinat compania ucraineană de electricitate Ukrenergo să anunţe întreruperi de curent de urgenţă „în mai multe regiuni” ale ţării. Rusia a respins săptămâna aceasta o propunere de armistiţiu pentru Paşte formulată de Volodimir Zelenski.

