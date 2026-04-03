Prima pagină » Știri externe » Atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Kievul raportează un mort și mai mulți răniți. Ce regiuni au fost vizate

Atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Kievul raportează un mort și mai mulți răniți. Ce regiuni au fost vizate

Atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Kievul raportează un mort și mai mulți răniți. Ce regiuni au fost vizate
Rusia a lansat un atac de amploare asupra Ucrainei, folosind peste 500 de drone și rachete de croazieră, relatează Kyiv Post. Loviturile au vizat clădiri rezidențiale, un centru comercial și chiar o clinică veterinară în plină zi, provocând victime și răniți, precum și întreruperi de curent.

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, atacul a început la ora 18:00 în data de 2 aprilie și a continuat pe tot parcursul nopții, implicând rachete balistice și de croazieră, precum și valuri masive de drone lansate de pe teritoriul rus și din Crimeea.

În total, unitățile radar ucrainene au detectat 579 de amenințări aeriene: 10 rachete balistice Iskander-M, 25 de rachete de croazieră Kh-101, 2 rachete de croazieră Iskander-K și 542 de drone de tip Shahed și de alt tip.

Până la ora 14:00, vineri, forțele ucrainene au declarat că au fost doborâte sau neutralizate 541 de ținte, printre care 26 de rachete și 515 drone. Cu toate acestea, 11 rachete și 27 de drone au lovit 20 de locații.

Cel puțin o persoană a murit în regiunea Kiev

Rusia a lansat drone și rachete asupra regiunii Kiev. Până la ora 14:40, vineri, s-a confirmat decesul unei persoane.

„Din păcate, avem de-a face cu consecințe tragice. Până în acest moment, se știe că o persoană și-a pierdut viața. De asemenea, există o persoană rănită. Se acordă toată asistența necesară”, a declarat Mykola Kalashnyk, șeful Administrației Militare Regionale din Kiev (OVA).

La ora 12:27, Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS) a anunțat că districtele Obukhiv, Bucha și Fastiv erau atacate.

Potrivit Poliției Naționale, în urma atacurilor, opt persoane au fost rănite în regiunea Kiev.

În raionul Bucha, au fost avariate trei blocuri de locuințe, trei mașini, un salon auto și o instituție de învățământ. Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost ucis, iar o persoană a fost rănită.

Acest atac aerian de amploare, care ilustrează un nou episod de raid în plină zi, a determinat compania ucraineană de electricitate Ukrenergo să anunţe întreruperi de curent de urgenţă „în mai multe regiuni” ale ţării. Rusia a respins săptămâna aceasta o propunere de armistiţiu pentru Paşte formulată de Volodimir Zelenski.

România, tot mai importantă pentru operațiunile SUA. Ce indică desfășurarea super-elicopterelor Apache în țara noastră

Fostul emisar al lui Trump pentru Ucraina, generalul Kellogg, vrea o nouă alianță militară care să includă și Kievul. „NATO se dovedește a fi lașă”

CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
NEWS ALERT Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
19:16
Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
18:15
Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
FLASH NEWS După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
17:58
După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan

