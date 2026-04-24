Ludovic Orban scoate capul în scandalul politic: “A dat strechea în ei”

Fostul premier Ludovic Orban a reacționat la sandalul momentului de pe scena politică, pornit de decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan și de a-și retrage miniștrii din Guvern.

Ludovic Orban critică decizia PSD de a ieși de la guvernare

Orban a făcut declarații critice la adresa situației politice generate de această mișcare, subliniind tensiunile din interiorul coaliției și efectele asupra stabilității guvernamentale.

În declarația sa, Orban l-a numit pe Grindeanu ”cel mai slab lider politic” și a continuat discursul punctând că era suficient ca PSD să facă un singur referendum.

„A dat strechea în ei, în frunte cu Grindeanu, care e cel mai slab lider politic. Un singur referendum trebuiau să facă, de înlocuire a lui Grindeanu. Pentru că toboganul pe care se găsește PSD-ul astăzi este în mare măsură legat de leadershipul catastrofal al lui Grindeanu. Care este orice altceva decât un lider politic”, a declarat Orban, la B1 TV.

Acesta a punctat că decizia PSD de a ieși de la guvernare nu este justificată. Ar fi fost luată, susține el, pe fondul problemelor din interiorul partidului condus de Sorin Grindeanu.

”Să arunci țara în criză, de ce? Că ai tu probleme în interiorul PSD, pentru că PSD-ul s-a dus la vale? N-au avut niciun motiv public, nicio justificare, iar criza provoacă suferință, o înrăutățire evidentă a condițiilor de viață ale românilor. Nici nu știu dacă și-au făcut vreun calcul, dacă au o strategie; eu nu pot să înțeleg.”

