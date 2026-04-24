Ludovic Orban scoate capul în scandalul politic: “A dat strechea în ei”

Fostul premier Ludovic Orban a reacționat la sandalul momentului de pe scena politică, pornit de decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan și de a-și retrage miniștrii din Guvern.

Ludovic Orban critică decizia PSD de a ieși de la guvernare

Orban a făcut declarații critice la adresa situației politice generate de această mișcare, subliniind tensiunile din interiorul coaliției și efectele asupra stabilității guvernamentale.

În declarația sa, Orban l-a numit pe Grindeanu ”cel mai slab lider politic” și a continuat discursul punctând că era suficient ca PSD să facă un singur referendum.

„A dat strechea în ei, în frunte cu Grindeanu, care e cel mai slab lider politic. Un singur referendum trebuiau să facă, de înlocuire a lui Grindeanu. Pentru că toboganul pe care se găsește PSD-ul astăzi este în mare măsură legat de leadershipul catastrofal al lui Grindeanu. Care este orice altceva decât un lider politic”, a declarat Orban, la B1 TV.

”Să arunci țara în criză, de ce? Că ai tu probleme în interiorul PSD, pentru că PSD-ul s-a dus la vale?”

Acesta a punctat că decizia PSD de a ieși de la guvernare nu este justificată. Ar fi fost luată, susține el, pe fondul problemelor din interiorul partidului condus de Sorin Grindeanu.

”Să arunci țara în criză, de ce? Că ai tu probleme în interiorul PSD, pentru că PSD-ul s-a dus la vale? N-au avut niciun motiv public, nicio justificare, iar criza provoacă suferință, o înrăutățire evidentă a condițiilor de viață ale românilor. Nici nu știu dacă și-au făcut vreun calcul, dacă au o strategie; eu nu pot să înțeleg.”

Bucharest, Romania. 1st Sep, 2025: Romanian Prime Minister Ilie Bolojan (R) speaks to Sorin Grindeanu (L), president of the Chamber of Deputies and interim president of the Social Democratic Party

Recomandarea autorului: Ilie Bolojan își ia rolul în serios după ce a preluat interimar Ministerul Energiei. Ce schimbări a anunțat premierul

NEWS ALERT George Simion, nou atac la adresa lui Nicuşor Dan: ”Nu ştiu dacă e sănătos la cap” / ”Paraplegia acestui individ costă România”
21:54
George Simion, nou atac la adresa lui Nicuşor Dan: ”Nu ştiu dacă e sănătos la cap” / ”Paraplegia acestui individ costă România”
POLITICĂ Scandalul diplomei de licență a lui Nicușor Dan se mută în Franța. Profesori din Paris sar în apărarea lui și publică un videoclip
20:11
Scandalul diplomei de licență a lui Nicușor Dan se mută în Franța. Profesori din Paris sar în apărarea lui și publică un videoclip
NEWS ALERT Nicușor Dan semnează din Cipru demisiile miniștrilor PSD. Ce spune președintele de criza politică
17:32
Nicușor Dan semnează din Cipru demisiile miniștrilor PSD. Ce spune președintele de criza politică
VIDEO Cum i-a răspuns Nicușor Dan lui George Simion după ce liderul AUR l-a făcut „paraplegic” pe președinte
17:27
Cum i-a răspuns Nicușor Dan lui George Simion după ce liderul AUR l-a făcut „paraplegic” pe președinte
FLASH NEWS POLITICO: „Campionul MAGA din România, Simion, revine spectaculos după implozia guvernului”
16:51
POLITICO: „Campionul MAGA din România, Simion, revine spectaculos după implozia guvernului”
REACȚIE Cum se apără premierul Bolojan, întrebat de achizițiile de microbuze școlare la suprapreț. Gândul a relatat în mai multe rânduri despre „Jaful Național”
16:38
Cum se apără premierul Bolojan, întrebat de achizițiile de microbuze școlare la suprapreț. Gândul a relatat în mai multe rânduri despre „Jaful Național”
Mediafax
Ce sunt, de fapt, cuburile-concentrat pentru supă și de ce mulți experți spun că sunt nesănătoase
Digi24
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
Cancan.ro
Fostul soț a IERTAT-O pe Ruxandra Luca! Împăcarea momentului, după episodul din benzinărie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Cum se poate întoarce planul lui Grindeanu de debarcare a lui Bolojan împotriva propriului partid. Analist: „Cred că toată conducerea PSD va avea o mare problemă”
Mediafax
Încă două trasee de tramvai din Capitală vor fi modificate
Click
Orașul superb din Europa pe care turiștii îl ignoră. Recomandarea surprinzătoare a unui pilot care a vizitat peste 50 de țări
Digi24
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile
Cancan.ro
Ramona Olaru și Steve Ant s-au despărțit! SEMNELE care prevesteau ruptura
Ce se întâmplă doctore
Îţi mai aminteşti de ”Xena: Prinţesa Războinică”? Cum arată azi la 30 de ani la terminarea serialului. Transformarea spectaculoasă a actriței Lucy Lawless! Nu mai arată deloc aşa cum o ştiai!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu astronauții când se întorc pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Pentru prima dată, marginea discului Căii Lactee a fost dezvăluit

