Mai multe bucăţi de dronă au fost descoperite pe plaja din Tuzla, în această după-amiază

Mai multe bucăţi de dronă au fost descoperite, în această după-amiază, pe plaja din Tuzla. Un bărbat a sunat, vineri, la 112 şi a anunţat descoperirea unor fragmente de dronă pe plaja din Tuzla. La faţa locului s-au deplasat poliţişti şi pompieri.

Autorităţile urmează acum să afle provenienţa bucăţilor respective, dar şi să stabilească şi modul cum au ajuns pe plajă.

În luna februarie, tot pe plaja din Tuzla, au fost descoperite resturi de dronă, care nu aveau inscripţii vizibile. Tot în aceeași lună, dar pe plaja din Mamaia, au fost descoperite alte fragmente de dronă, transmite News.ro.

