După ziduri sparte şi perdele murdare, Palatul Parlamentului mai surprinde o dată: Draperiile de la grupul liberalilor din Parlament sunt mânjite de sus până jos. Gândul publică imaginile

Luiza Dobrescu

Draperiile de la grupul liberarilor sunt mânjite de sus până jos, așa cum arată imaginile surprinse de reporterul Gândul la Palatul Parlamentului. Este vorba de holul care unește Camera Deputaților cu Senatul, din fața sălii Mircea Ionescu Quintus. Gândul a documentat cazul și publică imaginile.

Şedinţa de la grupul parlamentar PNL, de la Palatul Parlamentului, după ce PSD a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, a scos la iveală un detaliu pe care amatorii de teorii ale conspiraţiilor ar spune că ar putea fi chiar „mâna PSD”.

Draperiile care acoperă marile ferestre de pe holul care găzduieşte Sala Mircea Ionescu Quintus sunt acoperite din loc în loc de pete pronunţate şi dese încât ne este teamă să emitem o părere despre sursa acestora.

Sunt maronii şi întinse pe suprafaţa ţesăturilor ca şi când cineva şi-ar fi şters mâinile murdare de ceva ce pare să fi avut culoarea ciocolatei.

Nu pare rugină, mai ales că se văd şi urme de degete, pe alocuri. Curios este faptul că, deşi se întind pe toate draperiile de la ferestrele holului din faţa grupului parlamentar PNL din Parlament, nimeni din serviciul administrativ nu le-a remarcat.

Din tavan coboară un fir de curent care nu alimentează nimic

Ca şi când n-ar fi fost suficient, chiar lângă uşa sălii în care a avut loc întâlnirea liberalilor, din tavanul căscat şi lăsat descoperit iese un fir de curent care ajunge până la lampa montată la uşă.

Nu alimentează nimic, ci rămâne suspendat pe unul dintre braţele lampadarului.

A treia cea mai mare clădire din lume, Palatul Parlamentului,  s-a mai remarcat în trecut prin cele mai murdare perdele atârnate la ferestrele din holul care desparte Camera Deputaţilor de Senat.

Şi tot pe un astfel de hol, în direcţia opusă, se remarcă şi nişte spărturi în zid atât de adânci că poţi să bagi un pumn întreg prin ele.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Pe lângă multele recorduri, Casa Poporului pare să mai lupte pentru unul: recordul rușinos pentru cele mai murdare perdele. Și nu e singura problemă. Gândul a fotografiat dezastrul administrativ de la Parlament

Imaginile zilei cu crăpăturile uriașe din zidurile Casei Poporului. Există pericol de prăbușire? Specialiștii consultați de Gândul dau verdictul

Imagini incredibile din Casa Poporului, care a crăpat pe jumătate. Cea mai grea și scumpă construcție civilă a lumii se degradează rapid, după ce o crevasă a apărut în zidul dintre Senat și Camera Deputaților

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe