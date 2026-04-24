NYT: Administrația Trump a reintrodus plutonul de execuție ca pedeapsă supremă. Care sunt motivele

Departamentul de Justiție al Statelor Unite, sub administrația Donald Trump, a anunțat vineri că va reintroduce plutonul de execuție ca metodă permisă pentru execuțiile federale, scrie New York Times.

Departamentul de Justiție a reautorizat utilizarea pentobarbitalului pentru executarea deținuților federali și va permite, de asemenea, metode suplimentare de execuție, cum ar fi utilizarea plutoanelor de execuție.

Pe lângă injecția letală, noul protocol introdus de DOJ include și plutonul de execuție, electrocutarea și asfixierea cu gaz, fiecare dintre acestea fiind considerate de Curtea Supremă a SUA în conformitate cu al optulea amendament. Autoritățile americane au precizat că extinderea metodelor de execuție a prizonierilor se datorează dificultății de a obține substanțele necesare pentru injecțiile letale din cauza opoziției activiștilor.

Donald Trump a anunțat aceste acțiuni încă din prima zi de mandat și a semnat un ordin executiv pentru reinstituirea pedepsei capitale în sistemul penitenciar federal din SUA.

Cu toate acestea, guvernul federal poate efectua execuții doar în statele care permit pedeapsa capitală. Statul care este cel mai cunoscut pentru astfel de sentințe este Indiana, stat care permite doar sentința prin injecție letală. Un alt exemplu este cel al statului Mississippi, care permite execuțiile prin electrocutare sau prin împușcare dacă injecția letală sau alte metode nu sunt disponibile.

În SUA, ultimele execuții prin pluton de execuție au fost efectuate în Utah în anii 1977, 1996 și 2010, potrivit Centrului de Informații privind Pedeapsa cu Moartea.

