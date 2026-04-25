Război în Ucraina, ziua 1521. Schimb de prizonieri: 193 de militari din fiecare tabără. Propunerea Germaniei pentru Kiev

Războiul din Ucraina a intrat, sâmbătă, 25 aprilie 2026, în a 1521-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Forțele armate din Rusia și Ucraina au anunțat realizarea unui schimb de prizonieri de război, fiecare parte eliberând 193 de persoane.

Mediere din partea SUA și EAU

Armata Federației Ruse a anunțat că schimbul de prizonieri a fost realizat cu mediere internațională oferită de Statele Unite ale Americii și Emiratele Arabe Unite.

„Personalul militar rus se află pe teritoriul Republicii Belarus, unde primește asistența psihologică și medicală necesară”, mai transmite armata rusă.

De asemenea, schimbul a fost confirmat și președintele Ucrainei, Volodmir Zelenski – „193 de militari ucraineni se întorc acasă în cadrul unui schimb de prizonieri. Printre aceștia se numără militari ai Forțelor Armate, Gărzii Naționale, Serviciului de Grăniceri, Poliției Naționale și Serviciului de Transport Special de Stat. Aceștia au apărat Ucraina pe diverse fronturi. Printre aceștia se numără cei împotriva cărora Rusia a inițiat proceduri penale, precum și răniții”.

Propunerea Germaniei pentru Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat, la finalul summitului european desfășurat în Cipru, ca Ucrainei să i se ofere un proces de aderare la UE în etape, întrucât aderarea imediată nu este posibilă.

„Este clar pentru toți că, în mod evident, o aderare imediată a Ucrainei la UE nu este posibilă. Dar am propus să începem un proces în UE, cu o strategie de apropiere a Ucrainei de UE, al cărei rezultat final să fie participarea completă, dar avem nevoie de pași intermediari”, a spus Merz în fața presei.

Un astfel de proces, a explicat șeful guvernului federal german, ar trebui să facă posibilă o legătură mai strânsă între Ucraina și instituțiile europene, de exemplu prin participarea la reuniunile Consiliului European, ale Parlamentului European sau ale Comisiei Europene, dar fără drept de vot.

Cancelarul german a mai propus ca Ucraina să fie integrată gradual în diverse structuri politice europene, în funcție de cum avansează ea în reformele necesare aderării.

El a admis că unul dintre punctele cele mai dificile ale procesului de aderare va fi convenirea unui acord privind accesul Ucrainei la piața comunitară. În această chestiune, a mai sugerat Merz, s-ar putea oferi Ucrainei inițial un acces parțial, cum de altfel deja se întâmplă cu scutirile de taxe vamale pentru unele produse ucrainene, în special cele agricole.

