25 Aprilie, calendarul zilei: Al Pacino împlinește 86 de ani, Renée Zellweger 57. România și Bulgaria semnează Tratatul de aderare la UE

Elena Stănică-Ezeanu
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 25 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Al Pacino este unul dintre cei mai influenți actori ai cinematografiei mondiale, cunoscut pentru stilul său intens, expresiv și extrem de realist. S-a născut pe 25 aprilie 1940, în New York City, într-o familie de origine italiană, iar copilăria sa a fost marcată de dificultăți financiare și o atracție timpurie pentru teatru. A cunoscut succesul internațional odată cu rolul lui Michael Corleone din The Godfather, regizat de Francis Ford Coppola. Alte interpretări memorabile includ filme precum Scarface și Scent of a Woman (pentru care a câștigat premiul Oscar). Pe lângă cariera în film, a avut o activitate importantă și pe scenă, jucând în piese de William Shakespeare și alte producții clasice. Al Pacino a fost nominalizat de mai multe ori la premiile Oscar, Emmy și Tony, devenind unul dintre puținii artiști cu o carieră completă în film, teatru și televiziune. Autenticitatea și carisma l-au transformat într-un simbol al actoriei moderne.

Renée Zellweger este o actriță americană apreciată pentru naturalețea interpretărilor sale, cunoscută atât pentru comedii romantice, cât și pentru roluri dramatice. S-a născut pe 25 aprilie 1969, în Katy, Texas, și a descoperit interesul pentru actorie în timpul studiilor universitare. A devenit cunoscută la nivel internațional în anii ‘90, odată cu filme precum Jerry Maguire, unde a jucat alături de Tom Cruise. Succesul său a continuat cu seria Bridget Jones’s Diary, rol care i-a adus o popularitate imensă și a consacrat-o ca figură emblematică a comediei romantice. De-a lungul carierei, a demonstrat o mare capacitate de transformare, câștigând premiul Oscar pentru rolul din Cold Mountain, unde a interpretat un personaj dramatic într-un context de război. După o pauză de câțiva ani, a revenit spectaculos cu filmul Judy, în care a interpretat-o pe celebra actriță și cântăreață Judy Garland, rol pentru care a câștigat din nou premiul Oscar. Renée Zellweger rămâne una dintre cele mai respectate actrițe de la Hollywood, apreciată pentru autenticitatea jocului său și pentru abilitatea de a aduce profunzime emoțională fiecărui rol.

Pe 25 aprilie 2005, România și Bulgaria au semnat la Luxemburg Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, un pas decisiv în procesul lor de integrare europeană. Evenimentul a marcat finalizarea negocierilor și angajamentul oficial al celor două state de a deveni membre ale Uniunii. Tratatul a fost semnat în prezența liderilor europeni și a reprezentanților guvernelor din România și Bulgaria, consfințind reformele politice, economice și juridice realizate în anii anteriori. Pentru cele două ţări, acest moment a reprezentat recunoașterea eforturilor de modernizare și apropiere de standardele europene. După semnare, a urmat o perioadă de monitorizare până la aderarea efectivă, care a avut loc la 1 ianuarie 2007. Tratatul de aderare este considerat un punct de cotitură, simbolizând integrarea definitivă a ambelor state în spațiul politic și economic european și încheierea tranziției post-comuniste.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1599: Oliver Cromwell 🇬🇧⚔️ cunoscut în special pentru contribuția sa la transformarea Angliei într-o republică federală („Commonwealth”)
🎂1687: Ioan Căianu 🇷🇴✝️🎼 călugăr franciscan, constructor și reparator de orgi, culegător de folclor, gânditor de anvergură renascentistă în plină epocă a Barocului, primul autor atestat de muzică cultă din Transilvania
🎂1874: Guglielmo Marconi 🇮🇹🛜 fizician, laureat Nobel, inventatorul telegrafiei fără fir și al antenei de emisie legate electric la pământ (unde radio)
🎂1917: Ella Fitzgerald 🇺🇸🎤
🎂1920: Sofia Ionescu-Ogrezeanu 🇷🇴🧠 prima femeie neurochirurg din lume
🎂1923: Albert King 🇺🇸🎸🎤 printre cei mai influenți chitariști de blues din istorie
🎂1932: Lia Manoliu🥇🇷🇴🇲🇩 născută la Chișinău, laureată cu aur la Jocurile Olimpice de vară din Mexico 1968 și cu bronz la JO din Roma 1960 și JO din Tokyo 1964, la proba de aruncare a discului
🎂1940: Al Pacino 🇺🇸🎬 9 nominalizări la Oscar, 1 primit (Parfum de femeie, 1993)
🎂1946: Vladimir Jirinovski 🇷🇺🗣
🎂1954: George Pădure 🇷🇴💰 și-a început activitatea în Belgia, înainte de 1989, iar în România și-a deschis afacerile imediat după 1990, fiind, printre altele, și inițiatorul proiectelor GEPA Electro Center și Metropolis
🎂1959: Varujan Pambuccian 🇷🇴🗣
🎂1969: Renée Zellweger 🇺🇸🎬 4 nominalizări la Oscar, 2 primite (Cold Mountain – 2004, Judy – 2020)
🎂1977: Florin Moldovan / Naomy 🇷🇴🎤🏳️‍🌈
🎂1988: Sara Paxton 🇺🇸🎬 The Last House on the Left (2009), Barbarian (2022), Weapons (2025)
🎂1992: Adria Arjona 🇺🇸🎬 6 Underground (2019), Andor (2022 – 2025), Hit Man (2023), Blink Twice (2024)

Decese 🕯

🕯️1873: Alexandru C. Moruzi 🇷🇴🗣
🕯️1995: Ginger Rogers 🇺🇸🎤
🕯️2014: Tito Vilanova⚽️🇪🇸 antrenor asistent al lui Pep Guardiola la FC Barcelona, fiind parte a echipei care a câștigat 14 titluri importante. A murit la doar 45 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul
🕯️2023: Harry Belafonte 🇺🇸🎤🎬 cunoscut, în special, pentru melodia sa „The Banana Boat Song”

Evenimente📋

📋🇵🇹 În Portugalia se sărbătoreşte „Ziua libertăţii”; în 1974 a avut loc „Revoluţia garoafelor”, care a înlăturat regimul de dictatură fascistă instaurat de Antonio de Oliveira Salazar (în 1933) şi a deschis calea spre restaurarea democraţiei

Calendar 🗒

🗒1719: Este publicat romanul „Robinson Crusoe” al lui Daniel Defoe
🗒1792: „La Marseillaise” (imnul național al Franței) este compus de Claude Joseph Rouget de Lisle
🗒1792: Tâlharul Nicolas J. Pelletier a devenit primul om executat prin ghilotinare
🗒1859: A început construirea Canalului Suez, finalizat la 17 noiembrie 1869
🗒1898: SUA declară război Spaniei. În urma acestuia, Spania renunță la suveranitatea asupra Cubei și cedează SUA Puerto Rico, Guam și Filipine.
🗒1901: New York a devenit primul stat american în care posesorii de automobile au fost obigați să-și monteze plăcuțe de înmatriculare
🗒1915: Batălia de la Gallipoli (Turcia) a durat 8 luni, iar aliații nu au putut cuceri Istanbulul
🗒1920: A luat ființă Compania Franco-Română de Navigație Aeriană (CFRNA) care avea să deschidă prima linie aeriană între Franța și România
🗒1932: A fost creată Armata Populară Coreeană
🗒1945: Ziua Elbei, ziua în care trupele sovietice și americane s-au întâlnit pe râul Elba, lângă Torgau, Germania
🗒1974: În Portugalia a avut loc „Revoluția garoafelor”, care a înlăturat regimul de dictatură fascistă
🗒2005: România și Bulgaria semnează la Luxemburg Tratatului de aderare la Uniunea Europeană

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1521. Schimb de prizonieri: 193 de militari din fiecare tabără. Propunerea Germaniei pentru Kiev
06:36
Război în Ucraina, ziua 1521. Schimb de prizonieri: 193 de militari din fiecare tabără. Propunerea Germaniei pentru Kiev
EXCLUSIV După ziduri sparte şi perdele murdare, Palatul Parlamentului mai surprinde o dată: Draperiile de la grupul liberalilor din Parlament sunt mânjite de sus până jos. Gândul publică imaginile
05:00
După ziduri sparte şi perdele murdare, Palatul Parlamentului mai surprinde o dată: Draperiile de la grupul liberalilor din Parlament sunt mânjite de sus până jos. Gândul publică imaginile
DESTINAȚII Cele 5 țări care te plătesc bine ca să te muți acolo. Ce trebuie să facă doritorii
22:14
Cele 5 țări care te plătesc bine ca să te muți acolo. Ce trebuie să facă doritorii
EXTERNE Oana Țoiu: Anul Nadia. „Este poate, cel mai cunoscut nume românesc de pe planetă”
22:08
Oana Țoiu: Anul Nadia. „Este poate, cel mai cunoscut nume românesc de pe planetă”
ACCIDENT Accident mortal de trotinetă în București. O femeie de cetățenie străină și-a pierdut viața pe Bulevardul Unirii
21:58
Accident mortal de trotinetă în București. O femeie de cetățenie străină și-a pierdut viața pe Bulevardul Unirii
FINANCIAR Noul clasament mondial: Franța și Germania nu se mai numără printre cele mai bogate țări. Cine e pe primul loc
21:45
Noul clasament mondial: Franța și Germania nu se mai numără printre cele mai bogate țări. Cine e pe primul loc
Mediafax
Dronă rusească căzută în România. Pagube în Galați
Digi24
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
Cancan.ro
Fostul soț a IERTAT-O pe Ruxandra Luca! Împăcarea momentului, după episodul din benzinărie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Cum se poate întoarce planul lui Grindeanu de debarcare a lui Bolojan împotriva propriului partid. Analist: „Cred că toată conducerea PSD va avea o mare problemă”
Mediafax
Dacă Bolojan este demis prin moțiune nu mai poate fi desemnat premier. Precedentul CCR Orban
Click
Orașul superb din Europa pe care turiștii îl ignoră. Recomandarea surprinzătoare a unui pilot care a vizitat peste 50 de țări
Digi24
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile
Cancan.ro
Ramona Olaru și Steve Ant s-au despărțit! SEMNELE care prevesteau ruptura
Ce se întâmplă doctore
Îţi mai aminteşti de ”Xena: Prinţesa Războinică”? Cum arată azi la 30 de ani la terminarea serialului. Transformarea spectaculoasă a actriței Lucy Lawless! Nu mai arată deloc aşa cum o ştiai!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu astronauții când se întorc pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
De ce unii oameni preferă singurătatea și ce spune asta despre ei?

Cele mai noi

Trimite acest link pe