25 Aprilie, calendarul zilei: Al Pacino împlinește 86 de ani, Renée Zellweger 57. România și Bulgaria semnează Tratatul de aderare la UE

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 25 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Al Pacino este unul dintre cei mai influenți actori ai cinematografiei mondiale, cunoscut pentru stilul său intens, expresiv și extrem de realist. S-a născut pe 25 aprilie 1940, în New York City, într-o familie de origine italiană, iar copilăria sa a fost marcată de dificultăți financiare și o atracție timpurie pentru teatru. A cunoscut succesul internațional odată cu rolul lui Michael Corleone din The Godfather, regizat de Francis Ford Coppola. Alte interpretări memorabile includ filme precum Scarface și Scent of a Woman (pentru care a câștigat premiul Oscar). Pe lângă cariera în film, a avut o activitate importantă și pe scenă, jucând în piese de William Shakespeare și alte producții clasice. Al Pacino a fost nominalizat de mai multe ori la premiile Oscar, Emmy și Tony, devenind unul dintre puținii artiști cu o carieră completă în film, teatru și televiziune. Autenticitatea și carisma l-au transformat într-un simbol al actoriei moderne.

Renée Zellweger este o actriță americană apreciată pentru naturalețea interpretărilor sale, cunoscută atât pentru comedii romantice, cât și pentru roluri dramatice. S-a născut pe 25 aprilie 1969, în Katy, Texas, și a descoperit interesul pentru actorie în timpul studiilor universitare. A devenit cunoscută la nivel internațional în anii ‘90, odată cu filme precum Jerry Maguire, unde a jucat alături de Tom Cruise. Succesul său a continuat cu seria Bridget Jones’s Diary, rol care i-a adus o popularitate imensă și a consacrat-o ca figură emblematică a comediei romantice. De-a lungul carierei, a demonstrat o mare capacitate de transformare, câștigând premiul Oscar pentru rolul din Cold Mountain, unde a interpretat un personaj dramatic într-un context de război. După o pauză de câțiva ani, a revenit spectaculos cu filmul Judy, în care a interpretat-o pe celebra actriță și cântăreață Judy Garland, rol pentru care a câștigat din nou premiul Oscar. Renée Zellweger rămâne una dintre cele mai respectate actrițe de la Hollywood, apreciată pentru autenticitatea jocului său și pentru abilitatea de a aduce profunzime emoțională fiecărui rol.

Pe 25 aprilie 2005, România și Bulgaria au semnat la Luxemburg Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, un pas decisiv în procesul lor de integrare europeană. Evenimentul a marcat finalizarea negocierilor și angajamentul oficial al celor două state de a deveni membre ale Uniunii. Tratatul a fost semnat în prezența liderilor europeni și a reprezentanților guvernelor din România și Bulgaria, consfințind reformele politice, economice și juridice realizate în anii anteriori. Pentru cele două ţări, acest moment a reprezentat recunoașterea eforturilor de modernizare și apropiere de standardele europene. După semnare, a urmat o perioadă de monitorizare până la aderarea efectivă, care a avut loc la 1 ianuarie 2007. Tratatul de aderare este considerat un punct de cotitură, simbolizând integrarea definitivă a ambelor state în spațiul politic și economic european și încheierea tranziției post-comuniste.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1599: Oliver Cromwell 🇬🇧⚔️ cunoscut în special pentru contribuția sa la transformarea Angliei într-o republică federală („Commonwealth”)

🎂1687: Ioan Căianu 🇷🇴✝️🎼 călugăr franciscan, constructor și reparator de orgi, culegător de folclor, gânditor de anvergură renascentistă în plină epocă a Barocului, primul autor atestat de muzică cultă din Transilvania

🎂1874: Guglielmo Marconi 🇮🇹🛜 fizician, laureat Nobel, inventatorul telegrafiei fără fir și al antenei de emisie legate electric la pământ (unde radio)

🎂1917: Ella Fitzgerald 🇺🇸🎤

🎂1920: Sofia Ionescu-Ogrezeanu 🇷🇴🧠 prima femeie neurochirurg din lume

🎂1923: Albert King 🇺🇸🎸🎤 printre cei mai influenți chitariști de blues din istorie

🎂1932: Lia Manoliu🥇🇷🇴🇲🇩 născută la Chișinău, laureată cu aur la Jocurile Olimpice de vară din Mexico 1968 și cu bronz la JO din Roma 1960 și JO din Tokyo 1964, la proba de aruncare a discului

🎂1946: Vladimir Jirinovski 🇷🇺🗣

🎂1954: George Pădure 🇷🇴💰 și-a început activitatea în Belgia, înainte de 1989, iar în România și-a deschis afacerile imediat după 1990, fiind, printre altele, și inițiatorul proiectelor GEPA Electro Center și Metropolis

🎂1959: Varujan Pambuccian 🇷🇴🗣

🎂1977: Florin Moldovan / Naomy 🇷🇴🎤🏳️‍🌈

🎂1988: Sara Paxton 🇺🇸🎬 The Last House on the Left (2009), Barbarian (2022), Weapons (2025)

🎂1992: Adria Arjona 🇺🇸🎬 6 Underground (2019), Andor (2022 – 2025), Hit Man (2023), Blink Twice (2024)

Decese 🕯

🕯️1873: Alexandru C. Moruzi 🇷🇴🗣

🕯️1995: Ginger Rogers 🇺🇸🎤

🕯️2014: Tito Vilanova⚽️🇪🇸 antrenor asistent al lui Pep Guardiola la FC Barcelona, fiind parte a echipei care a câștigat 14 titluri importante. A murit la doar 45 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul

🕯️2023: Harry Belafonte 🇺🇸🎤🎬 cunoscut, în special, pentru melodia sa „The Banana Boat Song”

Evenimente📋

📋🇵🇹 În Portugalia se sărbătoreşte „Ziua libertăţii”; în 1974 a avut loc „Revoluţia garoafelor”, care a înlăturat regimul de dictatură fascistă instaurat de Antonio de Oliveira Salazar (în 1933) şi a deschis calea spre restaurarea democraţiei

Calendar 🗒

🗒1719: Este publicat romanul „Robinson Crusoe” al lui Daniel Defoe

🗒1792: „La Marseillaise” (imnul național al Franței) este compus de Claude Joseph Rouget de Lisle

🗒1792: Tâlharul Nicolas J. Pelletier a devenit primul om executat prin ghilotinare

🗒1859: A început construirea Canalului Suez, finalizat la 17 noiembrie 1869

🗒1898: SUA declară război Spaniei. În urma acestuia, Spania renunță la suveranitatea asupra Cubei și cedează SUA Puerto Rico, Guam și Filipine.

🗒1901: New York a devenit primul stat american în care posesorii de automobile au fost obigați să-și monteze plăcuțe de înmatriculare

🗒1915: Batălia de la Gallipoli (Turcia) a durat 8 luni, iar aliații nu au putut cuceri Istanbulul

🗒1920: A luat ființă Compania Franco-Română de Navigație Aeriană (CFRNA) care avea să deschidă prima linie aeriană între Franța și România

🗒1932: A fost creată Armata Populară Coreeană

🗒1945: Ziua Elbei, ziua în care trupele sovietice și americane s-au întâlnit pe râul Elba, lângă Torgau, Germania

CITEȘTE ȘI:

