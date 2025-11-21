Frida Kahlo scrie din nou istorie: un autoportret al său, vândut cu peste 54 de milioane de dolari la licitație

Frida Kahlo scrie din nou istorie. Autoportretul „El sueno”, una dintre cele mai îndrăznețe și mai tulburătoare lucrări ale artistei, s-a vândut pentru incredibila sumă de 54,7 milioane de dolari.

Este nu doar un record personal pentru celebrea aristă mexicană, ci și cea mai scumpă lucrare, semnată de o femeie, vândută vreodată la licitație. Opera de artă o înfățișează pe Frida dormind într-un pat din lemn, acoperită cu o pătură aurie, brodată cu viță și frunze. Deasupra ei, sprijinit pe picioarele patului, plutește un schelet în mărime naturală, element interpretat frecvent drept expresia anxietății artistei legate de moarte. Cumpărătorul portretului rămas anonim a plătit de peste o mie de ori suma cu care lucrarea a fost vândută în 1980, doar 51.000 de dolari.

