Compania PHINIA încearcă din răsputeri să își recupereze parțial paguba pe care proprii angajați au provocat-o în urmă cu 10 ani. 11 muncitori au fost inculpați în anul 2017 pentru că au furat paleți întregi de piese. De la o pagubă estimată inițial la 22.600 de euro s-a ajuns, după socoteli atente, la aproape 700.000 de euro, relatează Ziarul de Iași.

Furturi ca în perioada lui Ceaușescu într-o fabrică din Iași: prejudiciul total s-a ridicat la 700.000 de euro

De atunci și până acum, niciunul dintre hoți nu a văzut penitenciarul pe dinăuntru, iar unui dintre ei a și murit între timp.

La finalul anului 2016, managerul de securitate al Delphi a sesizat poliția după ce un angajat ar fi facilitat sustragerea a doi paleți cu regulatoare de debit. Ancheta declanșată ulterior a dus la identificarea a 11 muncitori care, între martie și decembrie 2016, au furat în mod repetat diverse piese auto, în cantități mari. Potrivit procurorilor, în perioada martie–septembrie 2016 dispăruseră din fabrică 3,5 paleți cu injectoare, în valoare totală de 8.756 de euro, iar în preajma Crăciunului au mai fost sustrase încă 448 de injectoare, evaluate la 22.651 de euro.

În urma perchezițiilor efectuate după semnalarea furturilor, la domiciliul lui Ștefan Andrei Florea au fost descoperite, depozitate în saci, cutii și lăzi, 38.634 de piese auto variate — pompe de injecție, injectoare, needle-uri, nozzle-uri, axe de pompă și altele — precum și încă 66,9 kg de „piese diverse”, pe care anchetatorii nu le-au mai clasificat. Valoarea acestora era estimată la 83.139 de euro. Deși recuperate oficial, majoritatea pieselor nu mai puteau fi folosite, fiind păstrate în condiții improprii și contaminate cu impurități, praf și rugină, ceea ce ar fi făcut recondiționarea prea costisitoare.

