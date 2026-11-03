Protestele se reiau în Polonia. Susținătorii premierului Donald Tusk s-au adunat în fața Palatului Prezidențial din Varșovia după ce opt judecători s-au întrunit la Tribunalul Constituțional pentru reluarea activității

O mulțime de susținători ai premierului s-au adunat în seara zilei de marți în fața Palatului Prezidențial din Varșovia, pentru a protesta împotriva președintelui conservator Nawrocki. Criza politică din Polonia s-a agravat după ce președintele a lansat un atac dur la adresa premierului liberal Donald Tusk, pe fondul demiterii controversate a conducerii Tribunalului Constituțional al țării.

În urmă cu două zile, judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska a preluat conducerea Tribunalului Constituțional. Fostul președinte al instituției, Bogdan Wieczkowski, și adjunctul său, Bartomiej Sochanski, au fost demiși la comanda guvernului Tusk și nu mai au dreptul să intre în sediul instanței.



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Au rezultat confruntări între cele două tabere politice rivale. Judecătorii de la Tribunalul Constituțional al Poloniei s-au întrunit marți să decidă viitorul țării, potrivit The Washington Post.

Vineri, conducerea tribunalului a fost a fost demisă, urmând o criză politică iscată de conflictul dintre președintele conservator Karol Nawrocki și premierul liberal Donald Tusk.

„Întreaga responsabilitate pentru fiecare polițist aflat în fața Tribunalului, pentru toate acțiunile ilegale – inclusiv suspendarea judecătorilor și emiterea unor ordine nelegale – îi revine unui singur om prezent în această încăpere: premierul Donald Tusk”, a declarat Nawrocki, făcând referire la confruntările care au avut loc vineri în fața sediului Tribunalului, potrivit Politico.

„Mă aștept ca [premierul] să tempereze ambițiile guvernului său și să pună capăt acțiunilor ilegale ale reprezentanților săi din cadrul Tribunalului Constituțional”, a adăugat Nawrocki.

Într-un schimb dur de replici, Nawrocki l-a acuzat pe Tusk că se folosește de disputa legată de demiterea conducerii Tribunalului Constituționalk pentru a prelua puterea în mod ilegal asupra puterii juridice, în timp ce Tusk s-a apărat și el susține că demiterile sujnt esențiale pentru menținerea statului de drept.

„Președintele are ocazia – și sper că va profita de ea – să nu mai atace judecătorii Tribunalului aleși în mod legal și să le permită să-și desfășoare activitatea”, a declarat Tusk înainte de o ședință a Guvernului.

Tusk a acuzat, de asemenea, Moscova că profită de frământările politice din Polonia și i-a îndemnat pe politicieni să nu devină „idioți utili”, pe măsură ce disputa privind soarta instanței se intensifică.

Disputa judiciară este cea mai gravă criză politică din Polonia de la căderea comunismului și vizează numirea politică a judecătorilor la instanța supremă de căte fosta guvernare a partidului de dreapta Lege și Justiție, aflat la putere din 2015 până în 2023.

Guvernul Tusk a insistat asupra necesității reformei instanței pentru a respecta normele UE privind imparțialitatea. Marți, opt judecători din actuala majoritate guvernamentală s-au reunit în cadrul instanței, declarând că întrunesc cvorumul necesar pentrua relua activitatea blocată de mult timp.

La finalul reuniunii Consiliului de Securitate Națională, Tusk și-a reiterat principalele argumente referitoare la tribunal, dar a adoptat un ton mai conciliant, după ce i-a propus lui Nawrocki o întâlnire în privat pentru a „găsi o modalitate de a reduce tensiunile”.

Sursa Foto: Hepta