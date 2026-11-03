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Abdul El-Sayed, candidatul democrat care ar putea fi primul senator musulman din istoria SUA. Ce șanse are să-l învingă pe republicanul susținut de Trump în Michigan

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Abdulrahman Mohamed El-Sayed este născut pe 31 octombrie 1984, în Rochester Hills, în Michigan. Este absolvent al Universității din Michigan, Colegiului Oriel din Oxford și al Universității Columbia. La 42 de ani, el vrea să devină primul senator musulman din istoria SUA. Anul trecut,  Zohran Mamdani, a devenit primul primar musulman al New Yorkului.

Abdul El-Sayed a profesat ca medic,  iar între 2015 și 2017 a fost director executiv al Departamentului de Sănătate din Detroit, iar din 2023 până în 2025, a fost director al Departamentului de Sănătate și Servicii pentru Veterani din Comitatul Wayne. El-Sayed a decis să intre în politică și în 2018 a candidat pentru funcția de guvernator fără succes.

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Candidatura pentru Senatul SUA

Din 2025, el și-a anunțat intenția de a candida pentru Senatul SUA. L-a învins pe reprezentantul Haley Stevens în alegerile primare, iar marți, 3 noiembrie 2026, se bate cu republicanul Mike Rogers pentru mandatul de senator din Michigan.

Dacă va fi ales, el va deveni primul senator musulman care ajunge membru al Senatului SUA. El este susținut inclusiv de actorul american Mark Ruffalo, cunoscut pentru rolul său în Hulk din filmele cu supereroii Marvel. El a spus că El-Sayed ar putea revoluționa Partidul Democrat.

Mike Rogers este susținut de președintele Donald Trump. Fost agent FBI, este candidatul republican susținut de Donald Trump. Ultimele sodaje nu-l favorizează însă pe candidatul favorit al lui Trump.


El-Sayed a avut 51% în ultimul sondaj, iar Mike Rogers 45%.  Proteste anti-ICE de amploare au avut loc în Michigan, democrații manifestând împotriva deportării migranților ilegali.

Atacurile lui Trump la adresa lui El-Sayed

Președintele l-a criticat pe El-Sayed și l-a etichetat „jihadist”, „medic fals” și „membru al Frăției Musulmane”.

Potrivit BBC, Trump a mai sugerat că El-Sayed „va trebui să treacă printr-un detector de metale înainte de a i se permite accesul în Senat”.

Criticii au denunțat atacurile lui Trump, calificându-l drept islamofob. El-Sayed a reacționat și el la faptul că Trump i-a batjocorit numele Mohamed.

În cadrul unui miting, el i-a transmis președintelui american:

„Pentru tine, voi fi senatorul Mohamed, frate”.

Sursa Foto: Hepta

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