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Crin Antonescu explică de ce ajunge să-i apere pe republicanii din SUA: „Propaganda haștag din România este trup și suflet împotriva lui Trump”

Andrei Rosz
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Crin Antonescu punctează că, deși nu îl susține pe Trump, progresiștii din România îl apropie de viziunea republicanilor. Acesta explică cum sunt privite alegerile din SUA de către europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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Alegerile din SUA, „un eveniment universal

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu spune că una dintre calitățile lui Trump este că a transformat midterm elections într-un eveniment urmărit de întreaga lume. Acesta precizează că alegerile de mâine din SUA sunt urmărite de români și francezi de parcă ar fi în propriile țări.

„În primul rând, constat că Trump și Trumpismul au o calitate, cu ghilimele sau fără, de a face din alegerile, nici nu avem niște alegeri prezidențiale, ci aveam niște alegeri parțiale cu semnificație politică în Statele Unite, de a face din ele un eveniment universal, în mare măsură, nu la nivel informațional, nu doar pentru politologi sau pentru oamenii pasionați de istoria și politica Statelor Unite. În România, ca și în Franța, se urmărește cu sufletul la gură, în mediul politic, cel puțin, mersul acestor alegeri, ca și cum ar fi alegeri în România sau în Franța.”, explică istoricul.

„Propaganda haștag este trup și suflet împotriva lui Trump”

Fostul lider PNL atrage atenția că, deși nu îl susține pe Trump, tinde să îi apere pe republicani. El precizează că progresiștii români „l-au înjurat pe Trump” mai mult decât pe politicienii români din Opoziție. Acesta spune că progresiștii trebuie să înțeleagă că SUA nu se pot întoarce la vremurile de dinainte de Trump. Istoricul afirmă că lumea trebuie să accepte că America nu va mai fi implicată sau interesată de Europa.

„Propaganda haștag este trup și suflet împotriva lui Trump. Cred că nu m-au înjurat nici pe mine, pe PSD și pe mai cine vrei la un loc, cât l-au înjurat pe Trump în toată perioada asta. Sigur că îți vine mai ușor să ții cu candidații republicani. Dacă progresiștii își închipuie că lucrurile vor fi la fel în Statele Unite, după Trump, cum au fost înainte de Trump, cred că se înșală. Dacă ei își închipuie că atitudinea față de Europa a administrației Trump, din toate punctele de vedere, militar, economic, se va schimba major, iar cred că se înșală.”, afirmă Crin Antonescu. 

Ce sunt midterm elections?

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial din SUA au loc pe 3 noiembrie 2026. Acestea reprezintă un test politic pentru administrația Trump. Deși președintele nu candidează, scrutinul arată cum e evaluată activitatea acestuia după 2 ani de mandat și dacă republicanii păstrează controlul asupra Congresului.

Americanii votează pentru toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și pentru 35 de mandate din Senat, din care 33 la termen și 2 în regim special. Sunt organizate și alegeri pentru funcția de guvernator în 36 de state. Rezultatul va influența capacitatea administrației de la Casa Albă de a-și promova agenda legislativă. Scrutinul este urmărit și ca un indicator al climatului politic înainte de alegerile prezidențiale din 2028.

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