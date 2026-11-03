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Casa Albă, val de postări pe social media despre reușitele lui Donald Trump în ziua în care americanii merg la vot

Casa Albă, val de postări pe social media despre reușitele lui Donald Trump în ziua în care americanii merg la vot
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În ziua în care americanii votează pentru Senat și Camera Reprezentanților, și decid cine va conduce Senatul american,paginile oficiale de social media ale Casei Albe s-au umplut de postări care îl susțin pe Donald Trump și care prezintă reușitele acestuia de până acum. Doar pe X, fosta Twitter, sunt 14 astfel de postări până la ora redactării acestui material.Acestea au fost publicate atât pe Facebook, cât și pe Truth Social, platforma lui Donald Trump.

În prima postare de astăzi a Casei Albe, apare steagul american alături de mesajul „America nu le revine celor care o urăsc. America le revine celor care o iubesc.” La o oră distanță, apare o postare în care Trump este înfățișat ca o jucărie,iar alături are o listă cu lucruri făcute de cei din administrația lui. Clipul, care are 18 ore și muzică ambientală pe fundal,este însoțit de mesajul „Începeți dimineața amintindu-vă victoriile istorice și reușitele care au făcut America mare din nou”, făcând apel la mesajul de campanie al lui Donald Trump, „Make America Great Again!”.

De-a lungul celorlalte 12 postări, Casa Albă enumeră reușite ale administrației Trump, ca granițele securizate, tăieri de taxe istorice, cele mai mici prețuri la energie, protejarea celui de-al doilea amendament (nr. dreptul americanilor la posesia de arme). Sunt prezentate și reușite precum cea mai mică rată de sărăcie înregistrată vreodată în America sau cea mai mare scădere a ratei de violență.

 Miza votului din America. Democrații încearcă să obțină controlul Congresului

Americanii sunt chemați astăzi la urne ca să aleagă membrii Congresului, format din Camera Reprezentanților și Senat. Acestea poartă numele de Midterms pentru că au loc la jumătatea mandatului unui președinte american și pot influența cât de multă libertate va mai avea administrația Trump în ultimii doi ani ai mandatului. Sunt în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților, 35 de locuri în Senat și 36 de posturi de guvernator.

În prezent, republicanii dețin controlul ambelor camere ale Congresului, însă majoritățile sunt extrem de fragile. Pentru a prelua controlul Camerei Reprezentanților, democrații trebuie să obțină minimum 218 mandate în urma votului. În ceea ce privește Senatul, situația este mult mai strânsă. Republicanii controlează acum 53 din cele 100 de mandate, iar democrații au nevoie să câștige patru locuri în plus pentru a obține majoritatea de 51. În cazul unei egalități de 50-50, controlul rămâne la republicani, deoarece votul decisiv îi aparține vicepreședintelui J.D. Vance.

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